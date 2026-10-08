Sectores del norte, sur y centro de Quito se quedaron sin luz

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

De acuerdo a reportes ciudadanos en redes sociales hubo cortes de luz en varios sectores de Quito desde las 17:00. Algunos mensajes indicaban que desde El Labrador hasta El Pinar no había electricidad y esto ocasionó congestión vehicular. Sin embargo, no fue el único reporte, estos llegaron desde Calderón, Centro Histórico, Iñaquito, Armenia y Cumbayá. Ni la Empresa Eléctrica ni el Ministerio del ramo han emitido un pronunciamiento sobre estos cortes, o sobre un cronograma de suspensión del servicio por los problemas que registran las hidroeléctricas.

Corte de Luz en el sector de la Armenia 2 en Conocoto. @ElectricaQuito — Juan Francisco (@JuanFranPB) October 8, 2026

En otro lugares como Pifo también se suspendió el servicio sin previo aviso. En cuenta social X un ciudadano reportó el hecho a la Empresa Eléctrica y esta respondió que cuadrillas se movilizaban al sector para atender el suceso, pero no se mencionó que esto sea parte de posibles nuevas suspensiones de electricidad programada.

Muchos usuarios pidieron explicaciones la EEQ sobre lo ocurrido, pidiendo además que si se suspende el servicio se lo haga de forma clara y con cronogramas, ya que la suspensión se dio de manera abrupta y tomó por sorpresa a todos.

En sectores como La Carolina el caos vehicular se dio por la falta de electricidad en los semáforos, carros atravesados en medio de las intersecciones intentando pasar para todas las vías causó un atasco y congestión en todo el sector.

Ante esto, la Agencia Metropolitana de Tránsito aseguró que tiene a personal en intersecciones complicadas para ayudar al tránsito

🌧️🚦 #GestiónAMT |



⚠️ Debido al mal tiempo y la falta de fluido eléctrico, nuestro personal operativo 🧑🏼‍✈️ gestiona la circulación en la intersección de la av. Maldonado y Cóndor Ñan.



🚗 Conduce con precaución y respeta las indicaciones de nuestros agentes. 💙 pic.twitter.com/afVkrCA5Gh — AMTQuito (@AMT_Quito) October 8, 2026

En el sur de Quito también se dieron cortes, reportes de personas en redes sociales dieron cuenta de falta del servicio eléctrico en el sector de la Atahualpa.

El Gobierno dijo que no habrá cortes de luz

El 5 de octubre el presidente de la república, Daniel Noboa, anunció que ‘no habrá cortes de luz’ y llamó a las empresas privadas a invertir en la generación eléctrica para dar alivio a las hidroeléctricas.

Junto a estas declaraciones también mencionó que, al momento Toachi Pilatón genera más de 200 megas, Daule Peripa también genera 178 megas, Babas genera cerca de 40 megas, sumado a las dos barcazas y a la generación privada dará sostenibilidad a la generación eléctrica.

El Presidente aseguró que “ninguna familia ecuatoriana va a tener algún corte de luz. Por más que sueñen que haya cortes, no va a haber cortes”.

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