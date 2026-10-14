Cortes de luz en Quito dejan semáforos apagados este 14 de octubre

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Los cortes de luz que comenzaron la noche del martes 13 de octubre de 2026 también afectan a la movilidad de Quito durante la mañana de este miércoles 14. Las interrupciones del suministro alcanzaron a distintos sectores de la capital y provocaron problemas en el funcionamiento de los semáforos. Ante esta situación, las autoridades municipales activaron medidas para regular la circulación vehicular.

Semáforos apagados en Quito este miércoles 14 de octubre

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó semáforos fuera de servicio en seis puntos de la capital debido a la falta de energía eléctrica.

Según la entidad, las afectaciones corresponden a los siguientes lugares:

Avenida Río Coca.

Avenida Eloy Alfaro y Arupos.

Avenida Napo y Alpahuasi.

Avenida Alpahuasi y Bartolomé Alves.

Avenida Bartolomé y Juan Bautista Aguirre.

Avenida Eloy Alfaro y Molineros.

La falta de funcionamiento de estos dispositivos motivó la intervención de agentes metropolitanos de tránsito para organizar el paso de vehículos y peatones.

La AMT no precisó una hora estimada para que los semáforos vuelvan a funcionar.

🚨 #AMTInforma | ¡Semáforos fuera de servicio! 🚦 Se reporta falta de energía eléctrica en los semáforos de: 🔻Av. Río Coca 🔻Av. Eloy Alfaro y Arupos 🔻Av. Napo y Alpahuasi 🔻Av. Alpahuasi y Bartolomé Alves 🔻Av. Bartolomé y Juan Bautista Aguirre 🔻Av. Eloy y Molineros 👮‍♂️👮‍♀️ Personal operativo gestiona la movilidad en el sector. — AMTQuito (@AMT_Quito) October 14, 2026

AMT activa operativo por semáforos fuera de servicio en Quito

El Municipio de Quito informó que la AMT mantiene un operativo especial ante los problemas eléctricos que afectan a varias intersecciones de la ciudad.

La entidad desplegó personal en puntos de alta circulación vehicular para regular el tránsito y prevenir siniestros viales.

Uno de los lugares donde intervienen los agentes es la avenida Río Coca. En este sector, el personal operativo coordina el paso de vehículos y peatones ante la falta de semáforos operativos.

El Municipio también solicitó a los conductores disminuir la velocidad cuando se aproximen a intersecciones sin señalización semafórica activa.

Además, recomendó respetar las indicaciones de los agentes de tránsito para facilitar la circulación en los cruces afectados.

Cortes de luz en Quito comenzaron la noche del martes 13 de octubre

Los problemas con el suministro eléctrico surgieron cerca de las 23:00 del martes en distintos barrios de Quito.

Los reportes ciudadanos incluyeron sectores como Ponceano Bajo, La Concepción, La Magdalena, Guamaní, Guajaló y los alrededores del redondel de la Atahualpa.

También surgieron alertas sobre interrupciones en Carcelén y en El Carmen, en Sangolquí.

En algunos sectores, los usuarios señalaron que permanecieron sin electricidad durante más de seis horas.

El periodista Fabricio Vela reportó la falta de energía en Carcelén y cuestionó la ausencia de una comunicación previa.

“Sin luz en Carcelén. Sin aviso previo ni explicación alguna”, escribió en su cuenta de X.

Las interrupciones también motivaron reportes en Guayaquil, Durán y otras ciudades de la Sierra, Costa y Amazonía.

Hasta la mañana de este miércoles 14 de octubre, la información disponible no incluía una explicación oficial sobre las causas de los cortes en las distintas provincias.

En Quito, la AMT mantiene su operativo de control mientras persisten los reportes de semáforos fuera de servicio.

Semáforos apagados en Quito; preguntas frecuentes