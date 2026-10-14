Cortes de luz en Ecuador provocan congestión vehicular en varios sectores de Guayaquil

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Varias ciudades de Ecuador amanecieron sin servicio eléctrico este miércoles 14 de octubre de 2026. En Guayaquil, los cortes de luz afectaron a sectores del norte y sur de la ciudad y provocaron una fuerte congestión vehicular.

Cortes de luz provocan congestión vehicular

Un fuerte congestionamiento vehicular se registra en la avenida Francisco de Orellana, a la altura de Mucho Lote, en el norte de Guayaquil. La circulación se ha visto afectada debido a que varios semáforos permanecen apagados a causa de los cortes de energía eléctrica.

La falta de funcionamiento de los dispositivos de control de tránsito ha provocado demoras en la movilidad y complicaciones para conductores que se desplazan por uno de los principales corredores viales de la ciudad.

La situación genera dificultades en la circulación de vehículos en ambos sentidos de la avenida, mientras los usuarios de la vía intentan avanzar en medio del incremento del tráfico en la zona.

Este mismo problema se repitió en semáforos de la vía a la Costa y Los Esteros, al sur de Guayaquil.

Agentes fueron desplazados para controlar tránsito

La Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil indicó a las 09:56 que deplegó personal en distintos sectores de Guayaquil para controlar la circulación vehicular, tras los cortes de luz registrados en la ciudad.

🚦 Ante los cortes de energía eléctrica, nuestros agentes de tránsito fueron desplegados en distintos sectores de Guayaquil para regular la circulación, mantener el orden vial y garantizar una movilidad segura. #GuayaquilNoSeDetiene https://t.co/LJafWYY8EK — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) October 14, 2026

Varios sectores de Guayaquil continúan sin luz

Luego de seis horas el servicio eléctrico se ha restablecido en algunos sectores de la ciudad. Sin embargo, algunos otros reportan que aún no cuentan con luz.

Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial por los cortes de luz, sin embargo, CNEL indicó a los usuarios que técnicos se encuentran trabajando para recuperar el servicio.

“Personal técnico de CNEL EP se encuentra ejecutando las acciones necesarias para restablecer el servicio eléctrico a la brevedad posible. Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos su comprensión”, respondió a los usuarios que reportaron la afectación.

Reportan cortes de luz en otras provincias de Ecuador

Los problemas con el suministro eléctrico también motivaron reportes en otras ciudades del país durante la madrugada de este miércoles.

En la Sierra, usuarios de Ambato, en Tungurahua, y Riobamba, en Chimborazo, alertaron sobre interrupciones del servicio.

En la Costa, los reportes incluyeron varios cantones de Manabí y sectores de Santo Domingo de los Tsáchilas.

En la Amazonía, habitantes de Zamora Chinchipe también comunicaron cortes de electricidad.

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