Gobierno fija el 1 de noviembre para terminar desconexiones de AV1 y AV2

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El Gobierno de Ecuador prevé poner fin a las desconexiones eléctricas que afectan a las empresas Alto Voltaje 1 (AV1) y Alto Voltaje 2 (AV2) a partir del 1 de noviembre de 2026, según anunció José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, el jueves 22 de octubre de 2026.

De acuerdo con sus declaraciones, la medida forma parte de las acciones orientadas a fortalecer el abastecimiento energético en el país y permitir que las empresas operen con normalidad. Además, aseguró que en la próximas semanas se dará a conocer un paquete sostenible de alivio financiero.

En noviembre ya no habrían desconexiones eléctricas para empresas

José Luis Neira señaló que el objetivo es incrementar la disponibilidad de energía para que las empresas ya no tengan que detener sus operaciones por desconexiones.

“Estamos caminando hacia tener más abastecimiento y llegar al 1 de noviembre, donde las AV1 y AV2 no tengan que desconectarse y pueda venir la producción 100%”, dijo en una entrevista con Teleamazonas.

Gobierno prepara alivio financiero

Además del abastecimiento energético, Neira adelantó que el Gobierno trabaja en un paquete de apoyo económico para el sector productivo. “Estamos trabajando en un paquete sostenible de alivio financiero que se los vamos a comunicar en las próximas semanas”.

Según explicó, la iniciativa estará orientada a impulsar el empleo y la producción nacional. “Va enfocado en fortalecer y aumentar las oportunidades de trabajo y fortalecer la producción nacional”.

Desde el 12 de octubre, las compañías enfrentan desconexiones eléctricas de hasta 72 horas. La medida, que inicialmente establecía cortes de 24 horas para los segmentos de Alto Voltaje 1 (AV1) y Alto Voltaje 2 (AV2), se amplió posteriormente a 48 horas e incorporó a industrias conectadas a mediano voltaje.

Así está mazar este 23 de octubre de 2026

Este viernes 23 de octubre la hidroeléctrica Mazar, parte del complejo Paute, registró una cota de 2.122,87 metros sobre el nivel del mar, lo que representa un incremento de 0,84 metros en las últimas 24 horas respecto al nivel reportado el día anterior (2.122,03 msnm). Con esta variación, el embalse se ubica a 7,87 metros del nivel crítico, fijado en 2.115 msnm, y a 24,87 metros del nivel de apagado total, establecido en 2.098 msnm.

En cuanto a la operación de la central, el caudal se situó en 37,7 metros cúbicos por segundo, con una reducción de 4,26 % en las últimas tres horas.

Pese a la recuperación del nivel del embalse, la generación eléctrica se mantiene en 0 MWh, equivalente al 0 % de su capacidad instalada, mientras que las dos turbinas de la central permanecen fuera de operación (0/2).

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