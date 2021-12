La eliminación de IVA requiere ajustes

Entre los productos que ya no tienen IVA están pañales económicos, cuya definición necesitará de un reglamento. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Lucía Vásconez (I)

Desde el 1 de diciembre del 2021 rigen los cambios en el impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto a los consumos especiales (ICE), que dispuso la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal o reforma tributaria, que entró en vigencia el lunes 29 de noviembre.

Según los cálculos del Ministerio de Finanzas, el Estado dejará de percibir USD 34 millones al año por las exenciones de los dos tributos: 21 millones por los cambios en el IVA y 13 millones por el ICE.

Los cambios en la normativa tomaron por sorpresa a comercios y ciudadanos. Las empresas tuvieron solo un día para ajustar sus sistemas de facturación. “El poco tiempo en la implementación de los cambios han apurado a los negocios en actualizar sus sistemas contables para poder excluir artículos del cobro el IVA. Sin embargo, esto se normalizará durante esta semana”, señaló Luis Naranjo, gerente de Análisis Económico de la Cámara de Comercio de Quito.

En la lista de productos que ya no tienen el 12% de IVA están artículos de higiene femenina, pañales populares, mascarillas, gel, oxímetros, glucómetros, bombas de insulina, marcapasos, entre otros.

Vilma Yuquilema está contenta porque ya no pagará IVA por los productos de higiene femenina. Esta madre de dos hijas adolescentes asegura que gasta más de USD 20 en toallas sanitarias al mes. “Pienso que con esta reducción sí habrá un ahorro para mi familia, especialmente si sumamos todo lo gastado en el año”.

Varias personas consultadas por este Diario aseguraron desconocer los cambios que trae la nueva normativa. Rocío Gavilánez, por ejemplo, señaló que no sabía de la eliminación del IVA para ciertos artículos, pero le parece bien que haya una reducción en los productos que ella compra habitualmente, como: mascarillas, alcohol gel y toallas sanitarias. Dijo que en estos tres productos gasta cerca de USD 15 mensuales. “Espero que en la próxima compra pague menos”.

La mujer de 47 años añadió que necesita un glucómetro para controlarse la diabetes más seguido. “El mes pasado vi uno y no me pude comprar porque estaba en USD 55. Ahora voy a ver a cómo está con esta reducción del IVA”.

William León tampoco conocía los cambios. Algo escéptico, aseguró que estas exenciones el Estado las compensará con otros impuestos.

Para la eliminación del IVA en pañales desechables populares se necesita un reglamento, señaló el Servicio de Rentas Internas (SRI). El documento lo debe emitir el Ejecutivo. Este Diario preguntó, vía mensaje telefónico a Fabián Pozo, secretario Jurídico de Presidencia, la fecha en que se emitirá un reglamento, pero no obtuvo una respuesta.

Por otro lado, entre los ar­tículos gravados con el 12% del IVA están: lámparas led; cocinas eléctricas y de inducción; ollas para cocinas de inducción; sistemas eléctricos de calentamiento de agua para uso doméstico, incluyendo las duchas eléctricas, entre otros.

Cambios en ICE

La reforma tributaria también hizo modificaciones en el impuesto a consumos especiales (ICE). Por ejemplo, desde ayer, 1 de diciembre, los planes de telefonía celular, calefones a gas, los vehículos híbridos y eléctricos, entre otros ya no tienen este tributo.

Darwin Castro es profesor de un colegio fiscal, él señala que la reducción le ayudará mucho porque actualmente trabaja con un plan de USD 35 por las clases virtuales, espera que se reduzca el costo de su factura para el próximo mes.

Asimismo, Mauricio Nogales comentó que le parece positivo que eliminen el impuesto a los planes de celular, aunque cuenta con una línea prepago que no tiene impuesto. El hombre de 43 años aseguró que hace más de un año, cuando se implementó la contribución suspendió su plan de telefonía, porque le parecía muy caro. “Estoy bien con el prepago, no me cambiaría a un plan por ahora”, dijo.

El 10% de ICE para planes de telefonía individual se implementó en 2020. En cambio, el 15% para planes de telefonía de empresas se implementó en 2016, tras el terremoto de Manabí. Estos impuestos quedaron eliminados con la reforma tributaria. Los cambios se deben observar desde la factura desde de diciembre.

En cambio, a uno de los productos que se les incrementó el ICE fue a las bebidas alcohólicas. Desde este mes se pagará USD 10 por litro de alcohol puro para licor, cuando antes constaba USD 7,18.