Entre enero y agosto de 2024, Ecuador vendió 13 834 millones de dólares en producto no petrolero, no mineros. Estas exportaciones experimentaron un incremento interanual del 11% en los primeros ocho meses del año. En el mismo período del 2023 se vendieron 12 482 millones de dólares.

Más noticias

Principales destinos de los productos ecuatorianos

Hasta agosto, la Unión Europea fue el primer destino para la oferta no petrolera no minera del Ecuador. Durante este periodo, las exportaciones no petroleras no mineras al mercado europeo alcanzaron 3 543 millones de dólares. El monto representa un incremento del 35% en comparación con el mismo período del 2023.

Estados Unidos es el segundo destino comercial de los productos ecuatorianos, con 2 973 millones de dólares vendidos. Las exportaciones a este destino registraron un incremento del 15%, frente a los mismo meses del 2023.

Mientras que en los primeros ocho meses del año, Ecuador exportó 2 444 millones de dólares a China. El monto significa 21% menos de lo vendido en el mismo período del 2023. Los principales productos fueron: camarón, banano, alimentos para animales, madera y cacao en grano.

Desde inicios de 2024 los destinos para los productos ecuatorianos han sufrido una variación.

Hasta diciembre del 2023, China terminó como el principal destino de las exportaciones ecuatorianas. Aunque, según el análisis de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), las ventas al país asiático se estancaron ese año, principalmente por la caída de precios del principal producto de exportación hacia este mercado: el camarón.

Exportaciones de camarón

Las exportaciones de camarón hacia China se redujeron. Entre enero y agosto de 2024, Ecuador exportó 4 684 millones de dólares al país asiático en el crustáceo. El monto significa una reducción del 6% en comparación con el mismo período del 2023. Mientras que en volumen el aumento fue del 2%.

Es decir, la reducción del precio de camarón es significativa. Según datos de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), el precio promedio por libra fue de 2,22 dólares en los primeros ocho meses de 2024. Mientras que en el mismo período de 2023, el promedio fue de 2,40 dólares por libra.

Según datos publicados por la Aduana de China, las importaciones primarias de productos del mar de China sufrieron una disminución del 11,7% en el primer semestre de 2024, en comparación con el mismo período del 2023.

Así Unión Europea se consolida como el principal socio comercial del Ecuador, aunque hay que tomar en cuenta que este bloque agrupa a 27 países.

Y aunque China pasó al tercer lugar como destino de los productos ecuatorianos no petroleros, no mineros sigue siendo muy importante por sus 1 400 millones de potenciales compradores.