Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

La cota de Mazar registró una leve recuperación durante la mañana de este 27 de noviembre de 2026, luego de que la central hidroeléctrica mantuviera apagadas sus turbinas entre la 01:00 y las 13:00. Sin embargo, tras reanudar sus operaciones, el nivel del embalse volvió a descender y se acercó nuevamente a su nivel crítico.

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La situación ocurre en medio de un escenario de presión para el sistema eléctrico ecuatoriano, marcado por la suspensión de las importaciones de energía desde Colombia, la reducción de la generación de Coca Codo Sinclair y la falta de lluvias en zonas donde operan las principales centrales hidroeléctricas del país.

Cota de Mazar mostró una recuperación temporal

De acuerdo con los registros de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), la central hidroeléctrica Mazar permaneció sin generar energía durante 12 horas este viernes.

En ese período, el embalse logró incrementar su nivel en apenas 0,29 metros al pasar de 2 116,92 metros sobre el nivel del mar (msnm) a 2 117,21 msnm. La recuperación se produjo mientras las turbinas permanecían apagadas entre la madrugada y las primeras horas de la tarde.

Sin embargo, el comportamiento de la cota de Mazar cambió poco después de que la central retomó su operación. Pasadas las 14:00, el embalse comenzó nuevamente a descender y, en apenas dos horas, se ubicó en 2 117,15 msnm.

Con ese nivel, la represa volvió a acercarse a su referencia crítica de 2 115 msnm, un indicador seguido de cerca debido a la importancia de Mazar dentro del complejo hidroeléctrico Paute.

Otras hidroeléctricas sostuvieron la generación

Mientras Mazar permaneció fuera de operación, otras centrales hidroeléctricas asumieron gran parte de la producción eléctrica nacional.

Según registros del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), las centrales Coca Codo Sinclair, Minas San Francisco, Delsitanisagua, San Francisco, Paute, Agoyán y Sopladora aportaron el 68,1% de la energía eléctrica generada en el país durante ese período.

La generación térmica cubrió el restante 31,4% de la producción. Esta combinación permitió mantener el suministro mientras una de las principales infraestructuras del sistema hidroeléctrico permanecía detenida.

Los datos muestran que la respuesta del sistema dependió tanto de las demás centrales hídricas como de las plantas térmicas para cubrir la demanda de energía durante las horas en que Mazar estuvo fuera de servicio.

⟫https://t.co/fnQ05COCeI|👉Las lluvias provocaron que las calles principales queden bajo el agua. Hay cierres viales y desvíos👇 https://t.co/WXfvtBjjTR — El Comercio (@elcomerciocom) November 27, 2026

Menos energía disponible aumenta la presión

La reducción del nivel del embalse coincidió con otros factores que han incrementado la presión sobre la generación eléctrica.

Uno de ellos es la suspensión de las importaciones de energía desde Colombia. La interrupción ocurrió debido a la afectación provocada por el atentado contra dos torres de interconexión.

A esto se suma la situación de Coca Codo Sinclair. La central ha producido únicamente el 42% de su capacidad debido al bajo caudal disponible.

La combinación de ambos elementos ha reducido las fuentes de energía disponibles para el Sistema Nacional Interconectado, justamente en un momento en que varias centrales enfrentan restricciones por las condiciones climáticas.

La falta de lluvias complica la situación

Las condiciones en las hidroeléctricas se han vuelto más complejas debido a la ausencia de lluvias intensas en dos zonas estratégicas para la generación eléctrica: el Austro y la Amazonía.

En estas regiones se localizan varias de las principales centrales del país. La escasez de precipitaciones ha limitado la disponibilidad de agua necesaria para alimentar los embalses y sostener la producción hidroeléctrica.

Además, las condiciones que han agravado la situación del sistema de generación están relacionadas con la falta de lluvias provocada por el fenómeno de El Niño. El evento climático ha reducido las precipitaciones en áreas clave donde operan las centrales y también ha incrementado el calor en la Costa.

La menor presencia de lluvias influye directamente en el comportamiento de embalses como Mazar, cuya recuperación depende en gran medida del aporte hídrico de las cuencas que los alimentan.

La demanda se mantuvo pese al escenario adverso

A pesar de las dificultades que enfrenta el sistema de generación eléctrica, la demanda pudo ser atendida durante las últimas horas.

Esto ocurrió debido a las desconexiones aplicadas a las industrias de medio y alto voltaje. Esos usuarios debían permanecer separados del Sistema Nacional Interconectado hasta las 00:00 de este viernes.

La medida permitió que la menor disponibilidad de generación pudiera sostener el consumo restante en el país, en medio de un contexto marcado por la caída de la cota de Mazar, la menor producción de Coca Codo Sinclair, la suspensión de las importaciones desde Colombia y la persistente falta de lluvias en zonas clave para el sector hidroeléctrico ecuatoriano.

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Situación de la cota de Mazar; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué la cota de Mazar volvió a acercarse a su nivel crítico el 27 de noviembre de 2026? Porque el embalse comenzó a descender nuevamente después de que la central retomó su operación.

Mazar permaneció con sus turbinas apagadas entre la 01:00 y las 13:00, periodo en el que la cota subió de 2 116,92 a 2 117,21 msnm. Sin embargo, tras reanudar la generación pasadas las 14:00, el nivel bajó hasta 2 117,15 msnm en dos horas, acercándose otra vez al nivel crítico de 2 115 msnm. ❓ ¿Cuánto logró recuperarse la cota de Mazar mientras la central estuvo apagada? La cota de Mazar aumentó 0,29 metros durante el tiempo que la central dejó de generar energía.

Según los registros de Celec, el embalse pasó de 2 116,92 msnm a 2 117,21 msnm entre la madrugada y las primeras horas de la tarde del 27 de noviembre de 2026, mientras las turbinas permanecían fuera de operación. ❓ ¿Qué papel tuvieron otras hidroeléctricas mientras Mazar estuvo fuera de operación? Cubrieron la mayor parte de la generación eléctrica del país.

Durante las horas en que Mazar estuvo apagada, Coca Codo Sinclair, Minas San Francisco, Delsitanisagua, San Francisco, Paute, Agoyán y Sopladora produjeron el 68,1% de la energía nacional. El restante 31,4% provino de generación térmica, según registros de Cenace. ❓ ¿Qué factores aumentan la presión sobre la cota de Mazar y el sistema eléctrico? La suspensión de importaciones de energía desde Colombia y la menor generación de Coca Codo Sinclair.

Las importaciones colombianas se suspendieron por la afectación causada por un atentado a dos torres de interconexión. Además, Coca Codo Sinclair solo ha producido el 42% de su capacidad debido al bajo caudal, lo que incrementa la presión sobre el resto del sistema de generación. ❓ ¿Cómo influye la falta de lluvias en el comportamiento de la cota de Mazar? Reduce las condiciones favorables para sostener los niveles de agua en las hidroeléctricas.

La situación de las centrales se ha complicado porque las lluvias no han sido intensas en el Austro ni en la Amazonía. Además, la falta de precipitaciones asociada al fenómeno de El Niño ha reducido las lluvias en zonas clave donde están instaladas las centrales hidroeléctricas y ha elevado el calor en la Costa.

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