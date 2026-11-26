Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

La interconexión eléctrica entre Ecuador y Colombia quedó suspendida luego del atentado terrorista registrado el martes 24 de noviembre de 2026 en el departamento colombiano de Nariño. El ataque afectó a dos circuitos de transmisión de 230 kilovoltios (kV), que conectan subestaciones de ambos sectores, y provocó la interrupción del servicio eléctrico en cinco zonas del suroccidente colombiano.

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Para Ecuador, la salida de operación de este enlace representa un riesgo adicional para el Sistema Nacional Interconectado (SNI). La interrupción ocurre mientras el embalse de Mazar registra una disminución de su nivel y la generación de Coca Codo Sinclair es baja, según los datos y reportes proporcionados por entidades energéticas ecuatorianas.

Dos torres afectadas por explosivos en Colombia

El atentado ocurrió en Nariño y comprometió la infraestructura que permite conectar esta zona con el Sistema Interconectado Nacional de Colombia. La empresa Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar) informó que la interrupción del servicio se produjo la noche del martes por una falla simultánea en los dos circuitos de 230 killovoltios (kV).

Estas líneas enlazan la subestación San Bernardino, ubicada en el departamento del Cauca, con la subestación Jamondino, en Pasto, cerca del límite con Ecuador.

La afectación dejó sin servicio eléctrico a habitantes de Nariño, Putumayo, Huila, Caquetá y Cauca. Una de las torres de transmisión fue derribada con explosivos. Fredy Gámez, secretario de Gobierno de Nariño, dijo a Noticias Caracol que la torre 244, ubicada en el norte de ese departamento, cayó sobre el terreno y afectó a la estructura 245. Las autoridades evalúan si existen daños en otras instalaciones.

Las autoridades colombianas rescataron con vida a los rehenes tras más de 16 horas de secuestro en un supermercado, durante los atentados en ese país. Foto: Agencias

Ecuador pierde un respaldo para la operación eléctrica

La consecuencia del ataque también se refleja en el intercambio de energía entre los dos países. Los registros del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) mostraban desde el miércoles 25 de noviembre de 2026 valores de importación y exportación de energía en cero, luego de la interrupción de la interconexión eléctrica con Colombia.

El consultor de energía Alejandro Jaya advirtió que el problema no se limita a la pérdida de la conexión para realizar intercambios comerciales. Según explicó, el enlace también cumple una función en la estabilidad del sistema ecuatoriano.

Existe el “riesgo adicional para nuestro Sistema Nacional Interconectado, ya que la interconexión no solo permite realizar intercambios comerciales de energía, sino que también contribuye dinámicamente a la estabilidad de la frecuencia ante desequilibrios momentáneos entre generación y demanda”, señaló.

El experto también advirtió sobre las condiciones en las que debe operar el sistema sin suficientes reservas de potencia. En ese escenario, explicó que “cualquier pérdida imprevista de generación podría tener consecuencias mucho más severas para nuestro sistema eléctrico”.

El embalse de Mazar se acerca a su nivel crítico

La suspensión de la interconexión eléctrica con Colombia ocurre en un momento de atención para la generación hidroeléctrica ecuatoriana. Los registros de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) muestran que el embalse de Mazar llegó a una cota de 2 117,41 metros sobre el nivel del mar (msnm) a las 12:00 de este jueves 26 de noviembre de 2026.

⚠️ > https://t.co/LYU8FBYdHf | Cuatro provincias son las más afectadas por las inundaciones https://t.co/an2qD4Iku5 — El Comercio (@elcomerciocom) November 26, 2026

Ese nivel se encuentra a dos metros de la cota crítica establecida en 2 115 msnm. La evolución del embalse es determinante para el sistema eléctrico, mientras Ecuador enfrenta la interrupción del enlace energético con el país vecino.

Las condiciones climáticas también presentan diferencias entre las zonas donde se encuentran las principales centrales hidroeléctricas. El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) señala que se esperan lluvias intensas y tormentas en Azuay, provincia del sur del país donde está ubicado el complejo hidroeléctrico Paute.

En cambio, no se prevén precipitaciones de gran intensidad en Napo y Sucumbíos, donde se localiza Coca Codo Sinclair, por lo que la generación de esta central es baja.

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Interconexión entre Colombia y Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué la interconexión eléctrica entre Ecuador y Colombia está suspendida? Porque un atentado en el departamento colombiano de Nariño afectó dos circuitos de transmisión de 230 kV que conectan subestaciones en ambos países.

El ataque ocurrió el 24 de noviembre de 2026 y provocó la interrupción de la interconexión eléctrica entre Ecuador y Colombia. La falla afectó los circuitos que enlazan las subestaciones San Bernardino, en Cauca, y Jamondino, en Pasto. Una de las torres de transmisión fue derribada con explosivos. ❓ ¿Cómo afecta a Ecuador la suspensión de la interconexión eléctrica entre Ecuador y Colombia? Ecuador pierde un respaldo para la operación de su sistema eléctrico.

Tras la interrupción, los registros del Cenace mostraban valores de importación y exportación de energía en cero. El consultor Alejandro Jaya señaló que la interconexión no solo sirve para intercambios comerciales de energía, sino que también contribuye a la estabilidad de la frecuencia del sistema eléctrico ecuatoriano. ❓ ¿Qué riesgo genera la interrupción de la interconexión eléctrica entre Ecuador y Colombia? Incrementa el riesgo para el Sistema Nacional Interconectado de Ecuador.

Alejandro Jaya advirtió que, sin este enlace, el sistema pierde una herramienta que ayuda a mantener la estabilidad ante desequilibrios entre generación y demanda. También indicó que cualquier pérdida imprevista de generación podría tener consecuencias más severas para el sistema eléctrico ecuatoriano. ❓ ¿Qué ocurrió con el intercambio de energía tras la suspensión de la interconexión eléctrica entre Ecuador y Colombia? Las importaciones y exportaciones de energía quedaron en cero.

Los registros del Cenace mostraban desde el 25 de noviembre de 2026 que no existían intercambios de energía entre ambos países después de la interrupción del enlace eléctrico. ❓ ¿Por qué la suspensión de la interconexión eléctrica entre Ecuador y Colombia ocurre en un momento crítico? Porque coincide con una disminución del nivel del embalse de Mazar y una baja generación de Coca Codo Sinclair.

Los registros de Celec muestran que el embalse de Mazar alcanzó una cota de 2 117,41 metros sobre el nivel del mar, a dos metros de la cota crítica de 2 115 msnm. Además, no se prevén precipitaciones de gran intensidad en Napo y Sucumbíos, donde se ubica Coca Codo Sinclair, por lo que la generación de esta central es baja.

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