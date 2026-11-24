Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, arribó este martes a Cartagena de Indias para encabezar las acciones de emergencia frente a la toma de rehenes en Cartagena que se registra desde las 08:00 (13:00 GMT) en un supermercado de un sector céntrico de esa ciudad. Según información de EFE, 10 personas ya fueron liberadas y otras 20 continúan secuestradas desde hace 12 horas.

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Cómo avanza la liberación tras la toma de rehenes en Cartagena

De acuerdo con reportes de la Policía citados por EFE, del grupo inicial de 30 personas retenidas dentro del supermercado Éxito Contadora, las primeras cinco en salir fueron mujeres. Posteriormente, en el transcurso de la tarde, los hombres armados dejaron salir a cuatro personas más y luego se concretó una décima liberación.

Quienes lograron abandonar el establecimiento recibieron atención oportuna por parte de unidades policiales. Entretanto, los clientes y empleados que aún permanecen retenidos en el local son aguardados en los exteriores por policías, militares y trabajadores de la salud listos para brindarles asistencia médica en cuanto salgan.

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Cómo empezó el secuestro masivo en el centro comercial

Horas antes desde Villavicencio, Abelardo de la Espriella explicó el origen de esta toma de rehenes en Cartagena. Según el mandatario, un grupo de delincuentes comunes ingresó al centro comercial con la intención de asaltar un vehículo transportador de valores (furgón blindado).

Las cámaras de seguridad detectaron a los hombres armados y los operadores activaron los botones de pánico, lo que permitió la llegada inmediata de la Policía. Al verse sorprendidos, los asaltantes se refugiaron en el supermercado y secuestraron a treinta personas.

En videos difundidos en redes sociales se observa a varios hombres encapuchados con lo que parecen ser armas largas, mientras los retenidos permanecen sentados dentro del local, de espaldas y mirando hacia el exterior.

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Qué medidas coordinan las autoridades en la Base Naval

Tras su llegada a la ciudad costera, De la Espriella se sumó a una reunión de coordinación en la Base Naval de la Armada junto al ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora, y la cúpula militar y policial, según EFE. Las autoridades también evalúan el posible desplazamiento del jefe de Estado hacia las inmediaciones del establecimiento acordonado.

Por su parte, el alcalde de Cartagena de Indias, Dumek Turbay, señaló en la red social X que la situación en el

Éxito Contadora está bajo control de la Policía y la Armada Nacional. A su vez, el mandatario colombiano afirmó respecto al despliegue de fuerzas especiales del Ejército y la Policía que el operativo “va a salir bien para los secuestrados”, aunque añadió que no está tan seguro de que salga igual de bien para los asaltantes.

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Importancia turística de Cartagena de Indias

El incidente ocurre en uno de los principales destinos turísticos de Colombia y Latinoamérica, ciudad que destaca por su infraestructura hotelera, centros de convenciones, conectividad aérea y oferta cultural, según reseña EFE.

Toma de rehenes en Cartagena; preguntas frecuentes