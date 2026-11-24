Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, advirtió este martes, 24 de noviembre de 2026, que alias ‘Antonio Medina‘, señalado como responsable del atentado con carro bomba que dejó 23 heridos en Villavicencio, pagará por el ataque. El mandatario hizo la declaración durante su visita a esa ciudad, donde encabezará un consejo de seguridad, informó EFE.

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Atentado con carro bomba deja 23 heridos en Villavicencio

La explosión ocurrió el lunes, alrededor de las 21:30, frente a la Gobernación del Meta, departamento cuya capital es Villavicencio. La detonación causó graves daños materiales en los alrededores.

Las imágenes del lugar mostraron fachadas destruidas, techos levantados, ventanas rotas y numerosos escombros. También quedó un enorme cráter donde estaba estacionado el vehículo utilizado en el ataque.

“El pueblo de Villavicencio y los compatriotas del Meta no están solos“, aseguró De la Espriella. Además, anunció que su Gobierno gestionará recursos para reconstruir las zonas afectadas, según EFE.

¿Quién es alias Antonio Medina?

Omar Pardo Galeano, conocido como ‘Antonio Medina’, es señalado como comandante del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC. Tiene presencia en Arauca y Casanare, donde ha protagonizado enfrentamientos con el ELN.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo expulsó de ese tribunal el 24 de noviembre de 2024 por continuar con actividades delictivas después del acuerdo de paz.

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De la Espriella cuestiona el acuerdo de paz con las FARC

Durante su visita, el mandatario también criticó el acuerdo firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC el 24 de noviembre de 2016.

De la Espriella sostuvo que ese proceso permitió la aparición de nuevas estructuras armadas. Asimismo, afirmó que no negociará con grupos terroristas.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, 10 943 personas permanecen vinculadas al proceso de reincorporación, equivalente al 76 % de quienes fueron acreditados como integrantes de la antigua guerrilla, informó EFE.

Con información de EFE

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