Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, viaja este martes 24 de noviembre de 2026 a Villavicencio para liderar un consejo de seguridad, tras el atentado con carro bomba contra la Gobernación del Meta que dejó al menos 23 personas heridas.

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Atentado contra la Gobernación del Meta deja 23 heridos

La explosión ocurrió el lunes 23 de noviembre, alrededor de las 21:30, en la plaza de la Gobernación. Entre los afectados hay un menor de edad. La detonación también provocó graves daños en edificios cercanos.

Las imágenes difundidas muestran fachadas destruidas, ventanas rotas, techos levantados y numerosos escombros. En el lugar donde fue estacionado el vehículo bomba quedó un enorme cráter.

Según EFE, el ataque fue atribuido a un grupo de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), liderado por alias Antonio Medina.

De la Espriella convoca un consejo de seguridad

El mandatario se reunirá con representantes de las Fuerzas Militares, la Policía y autoridades locales y regionales. El objetivo es definir medidas para evitar nuevos ataques, esclarecer los hechos y reforzar la seguridad en el departamento.

De la Espriella calificó de “miserables y cobardes” a los responsables. Además, sostuvo que el atentado responde a la presión que ejerce la Fuerza Pública contra las organizaciones criminales desde el inicio de su Gobierno.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, aseguró que la prioridad es proteger a la población y garantizar que el ataque no quede impune. El vicepresidente José Manuel Restrepo también expresó su solidaridad con los afectados.

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Alias Antonio Medina, señalado por el atentado

EFE identificó a alias Antonio Medina como Ómar Pardo Galeano, comandante del Estado Mayor Central (EMC) en Arauca y Casanare.

El jefe disidente fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 24 de noviembre de 2024, por continuar delinquiendo después de la firma del acuerdo de paz de 2016.

El atentado ocurrió días después de un bombardeo militar en Mapiripán, Meta, contra el Frente 44 Antonio Ricaurte, que dejó cinco personas muertas, según EFE.

Con información de EFE

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