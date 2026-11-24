Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

La explosión de un vehículo bomba frente al edificio de la Gobernación del departamento de Meta, en Villavicencio, centro de Colombia, dejó al menos 23 personas heridas, entre ellas una menor de edad. El atentado ocurrió la noche del lunes 23 de noviembre de 2026 y causó graves daños materiales en las edificaciones cercanas. La Secretaría de Salud de Meta confirmó el número de afectados y señaló que, hasta el momento, no tiene constancia de personas fallecidas.

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La detonación ocurrió alrededor de las 21:30 (hora local) en la plaza de la Gobernación. La fuerza de la explosión destruyó parte de las fachadas, levantó techos, rompió ventanas y dejó numerosos escombros sobre las calles. En el lugar donde se encontraba el vehículo cargado con explosivos quedó un enorme cráter. Las primeras imágenes difundidas muestran la magnitud de los daños en medio de una profunda oscuridad.

El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, informó que más de 85 predios resultaron afectados por la explosión del carro bomba en el centro de la ciudad.

La explosión destruyó edificios y movilizó a equipos de emergencia

Uno de los establecimientos más afectados fue un conocido restaurante de la zona, que quedó completamente destruido. Además, algunas fuentes señalaron que la estructura del edificio de la Gobernación de Meta podría haber quedado comprometida por la detonación y que incluso existiría riesgo de colapso.

Tras el atentado, los equipos de emergencia llegaron al centro de Villavicencio para auxiliar a las personas heridas. Los hospitales de la ciudad activaron sus mecanismos de alarma para recibir y atender a los afectados por la explosión.

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La Policía Militar también desplegó unidades en el sector, mientras miembros de organismos de inteligencia acudieron al lugar para asegurar el área e iniciar las investigaciones que permitan establecer quiénes planificaron y ejecutaron el ataque.

Entre las primeras hipótesis de los investigadores figura la posible participación de alias Antonio Medina, señalado como cabecilla de los frentes 28 y 39 de las disidencias de las FARC, del Bloque Amazonas. La información sobre esta presunta responsabilidad fue difundida por Caracol Radio.

🔴 En este video se evidencia la magnitud del grave atentado contra la Gobernación del Meta registrado este lunes. Esto es una noticia en desarrollo. Ampliación: https://t.co/bEr3p0wtA0 https://t.co/CngCkwCZy3 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 24, 2026

Presidente de Colombia anuncia visita a Villavicencio y condena el atentado

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, rechazó el ataque y calificó de «miserables y cobardes» a quienes lo perpetraron. Durante una llamada telefónica con la gobernadora de Meta, Rafaela Cortés, que posteriormente trascendió a los medios, anunció que viajará a Villavicencio este martes 24 de noviembre.

El Mandatario atribuyó el atentado a la desesperación del “narcoterrorismo” frente a la manera decidida con la que la Fuerza Pública enfrenta a estos grupos desde que asumió la Presidencia, hace cerca de cuatro meses.

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De la Espriella también descartó cualquier posibilidad de diálogo con estas organizaciones armadas y aseguró que su Gobierno responderá con firmeza ante los hechos violentos.

«Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡No habrá impunidad y no vamos a retroceder!», manifestó.

El ministro de Defensa, Jorge Mora, también se pronunció sobre el ataque. Advirtió que el Estado no cederá ante las amenazas ni permitirá que la violencia determine el rumbo del país.

Por su parte, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, pidió una respuesta firme de las autoridades. “El Estado debe actuar con firmeza. Colombia no puede claudicar ante los violentos”»”, escribió en redes sociales.

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El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, centró su pronunciamiento en la atención a las víctimas y el esclarecimiento del atentado. Solicitó al Gobierno Nacional respaldo y acompañamiento de la Fuerza Pública para identificar a los responsables y garantizar la seguridad de los habitantes.

La Defensoría del Pueblo también rechazó enérgicamente el ataque y señaló que este se suma a otros episodios de violencia registrados en Colombia durante los últimos días.

La defensora del pueblo, Iris Marín, calificó el hecho como inadmisible y doloroso. Además, expresó su solidaridad con Meta y otras regiones que enfrentan situaciones de violencia, entre ellas Catatumbo, Cauca, Chocó, Guaviare y Nariño.

A las condenas se sumó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien rechazó el atentado y pidió liberar a Colombia de los grupos armados responsables de estos ataques.

¡MISERABLES Y COBARDES! Gracias a Dios, hasta el momento no se registran víctimas mortales en el atentado terroristas perpetrado en Villavicencio. A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Los haremos pagar: este atentado no quedará impune. Como lo hemos hecho frente a otras estructuras criminales, desplegaremos toda la capacidad del Estado para perseguirlos, desarticular sus organizaciones y darlos de baja. No nos van a intimidar. No vamos a negociar bajo el terror. No vamos a retroceder. ¡Toda mi solidaridad con Villavicencio y el pueblo del Meta! Mi corazón está con ustedes. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 24, 2026

Atentado en Colombia, preguntas y respuestas

1. ❓ ¿Cuántas personas resultaron heridas en el atentado con carro bomba en Villavicencio, Colombia? Al menos 23 personas resultaron heridas, incluida una menor de edad. Hasta el momento, las autoridades no reportaron fallecidos.

La explosión ocurrió alrededor de las 21:30 del lunes 23 de noviembre de 2026, frente al edificio de la Gobernación del departamento de Meta, en la plaza de Villavicencio. 2. ❓ ¿Dónde ocurrió la explosión del vehículo bomba en Colombia? El atentado ocurrió frente al edificio de la Gobernación de Meta, en el centro de Villavicencio, Colombia.

La detonación provocó graves daños materiales en las edificaciones cercanas. Un restaurante quedó completamente destruido, mientras que algunas fuentes advirtieron que la estructura del edificio de la Gobernación podría estar comprometida y presentar riesgo de colapso. 3. ❓ ¿Quién estaría detrás del atentado con carro bomba en Villavicencio? Las primeras hipótesis de los investigadores apuntan a alias Antonio Medina, señalado como cabecilla de los frentes 28 y 39 de las disidencias de las FARC, del Bloque Amazonas.

La posible responsabilidad de este cabecilla fue mencionada por Caracol Radio. La Policía Militar y organismos de inteligencia acudieron al lugar para asegurar la zona e investigar la autoría del ataque. 4. ❓ ¿Qué medidas anunció el presidente de Colombia tras el atentado en Villavicencio? Abelardo de la Espriella anunció que viajará a Villavicencio este martes 24 de noviembre para atender la situación tras el atentado.

El mandatario condenó el ataque, calificó a sus responsables de «miserables y cobardes» y descartó cualquier diálogo con el narcoterrorismo. También aseguró que el Estado responderá con firmeza y que las autoridades perseguirán a los responsables. 5. ❓ ¿Qué dijeron las autoridades sobre el atentado con explosivos en Villavicencio? El presidente Abelardo de la Espriella, el ministro de Defensa Jorge Mora, el presidente del Senado Honorio Henríquez, el alcalde de Villavicencio Alexander Baquero y la defensora del pueblo Iris Marín condenaron el ataque.

Las autoridades exigieron una respuesta firme frente a la violencia. El alcalde de Villavicencio solicitó apoyo del Gobierno Nacional y de la Fuerza Pública para identificar a los responsables, atender a los afectados y garantizar la seguridad de la población.

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