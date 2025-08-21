Dos atentados con explosivos contra la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Colombia dejan al menos 13 muertos este jueves.

Ataque a helicóptero de la Policía en Amalfi deja ocho muertos y ocho heridos

Un ataque a un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia en el municipio de Amalfi, Antioquia, dejó ocho fallecidos y varios heridos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la tarde de este jueves 21 de agosto de 2025 que se registró un ataque a un helicóptero de la Policía Nacional.

El atentado dejó un saldo de ocho uniformados muertos y ocho heridos, según información oficial.

La aeronave, que apoyaba labores de erradicación de cultivos de coca, sufrió un impacto que obligó a un aterrizaje de emergencia en una zona rural de difícil acceso.

Las autoridades señalaron como responsable al Frente 36 del EMC, una disidencia de las FARC; aunque también mencionaron la presencia del Clan del Golfo en la región.

Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y 8 heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi.



La autoría del hecho se atribuye al llamado frente 36 del EMC. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 21, 2025

Este incidente ocurrió en medio de la tensión que se mantiene en la zona, entre grupos armados ilegales que disputan el control del narcotráfico y el Gobierno.

Detalles del ataque en Antioquia

El atentado se produjo mientras el helicóptero Black Hawk UH60 de la Policía realizaba una misión para brindar seguridad a uniformados en tareas de erradicación manual de cultivos ilícitos en la vereda Los Toros, entre Amalfi y Anorí.

Un dron, presuntamente cargado con explosivos, impactó la aeronave, según fuentes preliminares.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que el ataque ocurrió mientras los policías enfrentaban a grupos armados en tierra

La Fuerza Aérea Colombiana desplegó apoyo inmediato para evacuar a los heridos.

Respuesta de las autoridades

Tras el ataque, las autoridades activaron la red hospitalaria de Antioquia para atender a los ocho heridos, quienes reciben atención médica en centros asistenciales.

El presidente Petro destacó que el incidente ocurrió tras la incautación de 1,5 toneladas de cocaína al Clan del Golfo en Urabá, sugiriendo una posible retaliación.

El director de la Policía, Carlos Fernando Triana, calificó el hecho como una “acción terrorista” y aseguró que las fuerzas de seguridad trabajan para neutralizar a los responsables.

En la zona, el Frente 36 del EMC, liderado por alias Manuelito, y el Clan del Golfo mantienen una fuerte presencia, lo que complica las operaciones antidrogas.

Coche bomba mató a cinco personas en Cali

En otro atentado ocurrido este jueves, al menos cinco personas murieron y 36 resultaron heridas. El hecho ocurrió cuando un coche bomba explotó en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali.

“De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el reporte es de cinco personas fallecidas y 36 heridos“, señaló en un comunicado la Alcaldía de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, que también confirmó el número de fallecidos, afirmó que el ataque es una “reacción terrorista” del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, a una ofensiva del Ejército en la región del Cañón del Micay, en el vecino departamento del Cauca, contra ese grupo armado.

Con información de EFE.

