El miércoles 13 de agosto de 2025, familiares, amigos y figuras políticas se reunieron en Bogotá, Colombia, para despedir al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La ceremonia se realizó en la Catedral Primada, después de dos días de homenajes en el Congreso de la República.

Atentado contra Miguel Uribe Turbay y causas de su muerte

Miguel Uribe Turbay murió la madrugada del lunes 11 de agosto, a los 39 años, tras permanecer 65 días en estado crítico. El 7 de junio, durante un mitin político en el barrio Modelia, en Bogotá, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda.

Médicos de la clínica Fundación Santa Fe lo operaron en varias ocasiones. Aunque presentó momentos de mejoría, no superó el estado crítico. El 9 de agosto, su salud se agravó por una hemorragia en el sistema nervioso.

Su esposa, María Claudia Tarazona, anunció su muerte en redes sociales con un mensaje en el que prometió cuidar de sus hijos: “Descansa en paz, amor de mi vida. Nuestro amor trasciende este plano físico”.

Homenaje en el Congreso a Miguel Uribe Turbay

En el último homenaje en el Congreso, Miguel Uribe Londoño, padre del senador, agradeció a los asistentes y destacó que su hijo “recibió una despedida digna de su lucha y su trayectoria”.

Se dirigió a su nuera para reconocer su fortaleza y recordó que él atravesó una situación similar hace 34 años, cuando murió su esposa, la periodista Diana Turbay. También expresó gratitud hacia su esposa, Delia, y su hija María Carolina Hoyos por el apoyo brindado.

En su mensaje final a Miguel, lo describió como “un hijo ejemplar y cariñoso, siempre mi guía y mi maestro. Que tu luz siga iluminando el camino”.

Misa del funeral de Miguel Uribe Turbay en la Catedral Primada

Según El Tiempo, durante la eucaristía, el sacerdote afirmó que “esta muerte violenta reaviva la vulnerabilidad de quienes asumen su vocación política con pasión e idealismo”.

El monseñor Luis José Rueda agradeció a María Claudia Tarazona por su testimonio de fe. Uno de los instantes más emotivos ocurrió cuando Alejandro, hijo del senador, colocó flores sobre el féretro, recoge El Tiempo.

Cortejo y sepultura de Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central

Al finalizar la misa, el cortejo fúnebre tiene previsto recorrer varias calles de Bogotá hasta llegar al Cementerio Central, el camposanto más antiguo de la ciudad, donde se realizaría la sepultura. Según El Tiempo, durante el traslado se aplicarían cierres viales y desvíos en el sistema TransMilenio.