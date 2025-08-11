Altas autoridades de Colombia lamentaron este lunes 11 de agosto la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que sucedió en la madrugada tras más de dos meses hospitalizado por las graves heridas que sufrió en un atentado, y reiteraron su compromiso con el esclarecimiento del crimen.

La Fiscalía anunció que el caso será tipificado como magnicidio, es decir, homicidio de una persona por su relevancia política o social. Además pedirá una nueva audiencia de imputación de cargos contra los procesados, a quienes acusará de homicidio agravado, lo que implica penas más severas, informa EFE.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, aseguró que “el autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio ya responden ante la justicia“. Agregó que continúa la búsqueda de los determinadores “sin descartar ninguna hipótesis”, haciendo alusión a sospechas comunicadas por la Policía de que la guerrilla de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las antiguas FARC, sea quien esté detrás del atentado.

Entre los seis capturados figuran el autor material, un adolescente de 15 años detenido en el lugar de los hechos con el arma usada en el ataque, y Elder José Arteaga Hernández, alias ‘el Costeño’, señalado como coordinador del atentado.

“En este día de profunda tristeza, reafirmamos nuestro compromiso de capturar hasta el último de los responsables de este magnicidio que enluta a Colombia”, expresó el director de la Policía, el mayor general Carlos Fernando Triana, en su cuenta de X.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, subrayó que “los violentos no intimidarán ni silenciarán las voces políticas que requiere la democracia”.

“Nuestras instituciones seguirán trabajando arduamente para identificar y llevar ante la justicia a todos los responsables de este atentado, y no permitiremos que los violentos intimiden o silencien las voces políticas que requiere nuestra democracia”, agregó.

Tres días de luto en honor a Miguel Uribe

La Alcaldía de Bogotá anunció este lunes tres días de luto en honor al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció esta madrugada tras más de dos meses hospitalizado por las graves heridas que sufrió en un atentado durante un mitin político el pasado 7 de junio.

“Como ciudadano, concejal y secretario de Gobierno, Miguel le sirvió a la ciudad y trabajó por una Bogotá mejor”, escribió en su cuenta de X el alcalde la ciudad, Carlos Fernando Galán, hijo de Luis Carlos Galán, quien también fue asesinado cuando estaba en un acto de campaña para las elecciones presidenciales de 1990.

El mandatario expresó su solidaridad con la familia de 39 años y pidió que estos tres días de duelo sean “de reflexión y unidad” para la ciudad y el país.

“Miguel fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio. Me duele y lamento profundamente su muerte. A pesar de su propia tragedia, Miguel dedicó su vida a luchar por un país en paz y así será recordado”, expresó Galán en su cuenta de X.

El alcalde agregó: “Su asesinato debe ser un punto de quiebre para Colombia. No podemos aceptar la violencia en nuestro país. No podemos permitir que los violentos, una vez más, pongan en riesgo lo más profundo de nuestra democracia, que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir y mantener. No sólo acaban una vida y destruyen una familia, sino que atentan contra la democracia misma”.

Uribe Turbay, nieto del expresidente liberal Julio César Turbay e hijo de la periodista Diana Turbay —asesinada en 1991 tras permanecer seis meses secuestrada por el cartel de Medellín—, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda durante un mitin político en Bogotá, heridas que finalmente le causaron la muerte.

