La Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó que el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, actual precandidato presidencial de Colombia, experimentó un deterioro neurológico grave en las últimas 48 horas.

La causa es una hemorragia en el sistema nervioso central.

Este episodio obligó a procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia, que lograron estabilizarlo de forma temporal.

Procedimientos neuroquirúrgicos a Uribe Turbay

Según el comunicado oficial, tras la intervención, Uribe Turbay requirió reiniciar bloqueo neuromuscular y sedación profunda para favorecer su recuperación.

El equipo médico indicó que permanece bajo monitoreo hemodinámico y neurológico permanente, con vigilancia continua para detectar cambios en su evolución.

Pronóstico reservado y expectativa de la opinión pública

La Fundación Santa Fe de Bogotá reiteró que el estado de salud de Miguel Uribe Turbay sigue siendo crítico y que su pronóstico es reservado.

Las actualizaciones sobre su condición se emitirán únicamente cuando haya novedades relevantes.

Uribe Turbay, de 39 años, es miembro del partido de derecha Centro Democrático.

El 7 de junio de 2025, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda. Él encabezaba un mitin político en un parque del barrio de Modelia, en Bogotá.

