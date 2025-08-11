El senador y aspirante a la Presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay, murió la madrugada de este lunes 11 de agosto de 2025. El político fue víctima de un ataque armado el 7 de junio durante un mitin en Bogotá.

Senador Miguel Uribe Turbay murió este lunes

Miguel Uribe Turbay murió este lunes, luego de intentar sobrevivir durante 65 días a las secuelas que le dejó un atentado. La noticia la confirmó su esposa, María Claudia Tarazona.

“Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti“, escribió Tarazona en sus redes sociales. “Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, comentó, junto con una foto de ambos.

“Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad”, agregó en su mensaje su esposa.

Atentado contra Uribe Turbay

Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia como parte de su actividad política de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Uribe Turbay, de 39 años, era senador del partido de derecha Centro Democrático. Estaba ingresado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, desde el día del atentado. Los médicos lo sometieron a varias intervenciones quirúrgicas; aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico.

El sábado 9 de agosto, la clínica informó que el estado de salud del político empeoró tras sufrir una hemorragia en el sistema nervioso.

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció

El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) afirmó este lunes que, con la muerte del senador “mataron la esperanza“.

“El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia“, dijo el expresidente.

El exmandatario no tiene parentesco con el senador, pero es el fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, al que pertenecía el político asesinado.

Con información de EFE.

