El senador Miguel Uribe Turbay falleció este lunes 11 de agosto, luego de que sufriera un atentado el 7 de junio en un mitin político como candidato a la Presidencia de Colombia.

Miguel Uribe falleció dos meses después de un atentado

Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia como parte de su actividad política de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Miguel Uribe Turbay murió este lunes, luego de intentar sobrevivir durante 65 días a las secuelas que le dejó un atentado. La noticia la confirmó su esposa, María Claudia Tarazona.

“Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti“, escribió Tarazona en sus redes sociales. “Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, comentó, junto con una foto de ambos.

“Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad”, agregó en su mensaje su esposa.

Expresidente Álvaro Uribe lamenta la muerte

El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) afirmó este lunes que, con la muerte del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado, “mataron la esperanza”.

“El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”, dijo el expresidente, quien no tiene parentesco con el senador, pero es el fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, al que pertenecía el político asesinado.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, hizo este lunes 11 de agosto un llamado a la unidad nacional contra la violencia tras conocer la muerte del senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay.

“Pueblo colombiano: es hora de unirnos, de alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia. No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza”, manifestó la vicepresidenta en su cuenta de X.

Marco Rubio, secretario de Estados Unidos, mostró su pesar ante la noticia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se mostró este lunes “entristecido” por la muerte del senador colombiano y aspirante presidencial Miguel Uribe en un atentado.

“Muy entristecido al conocer la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Los Estados Unidos acompañan en solidaridad a su familia, al pueblo colombiano, y demandan junto con ellos justicia para los responsables”, transmitió Rubio en un breve mensaje en su cuenta de X.

Según recoge EFE, Rubio condenó en su momento, en los “términos más enérgicos posibles”, el atentado contra Uribe Turbay por significar una “amenaza directa a la democracia y el resultado de la retórica violenta izquierdista proveniente de los más altos niveles del gobierno Colombiano”.

Gobiernos de América se unen a las condolencias

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, lamentó profundamente este lunes la muerte del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue herido gravemente hace dos meses en un atentado, e hizo un llamado de unidad al continente para enfrentar al crimen.

“El fallecimiento de Miguel Uribe Turbay nos duele profundamente y nos convoca a unirnos con más fuerza, en todo el continente para combatir el crimen”, afirmó el gobernante en la red social X.

El Gobierno de Panamá trasladó este lunes sus condolencias por la muerte del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado, y se sumó “al clamor por la paz, la unidad y la justicia” en Colombia y en el resto de la región.

“El Gobierno de la República de Panamá expresa sus más sentidas condolencias al Gobierno de la República de Colombia, a la familia del señor Miguel Uribe Turbay y al noble pueblo colombiano por su lamentable fallecimiento”, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

