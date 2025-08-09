Agencia EFE

El Gobierno de Perú denunció la presunta violación de su espacio aéreo por parte de un avión militar de Colombia.

La aeronave habría sobrevolado – a baja altura- la isla peruana de Santa Rosa de Loreto, en el río Amazonas. El incidente ocurrió el jueves 7 de agosto, cuando autoridades peruanas visitaban la zona, mientras el presidente Gustavo Petro estaba en Leticia, ciudad colombiana ubicada frente a la isla.

Más noticias:

Autoridades peruanas exigen explicaciones formales

El primer ministro Eduardo Arana y el ministro de Defensa Walter Astudillo informaron que se presentó una nota de protesta diplomática.

Arana denunció que la aeronave desconocida fue identificada luego como un avión militar colombiano tipo A-29 ‘Super Tucano’, utilizado en operaciones contra el tráfico ilícito de drogas.

Colombia alega que el ingreso fue accidental

Las autoridades colombianas habrían indicado que la incursión no fue intencional, pero el ministro Astudillo recalcó que no existe justificación para ingresar al espacio aéreo peruano sin permiso.

El Ejecutivo peruano solicitó garantías para evitar que se repitan este tipo de incidentes, resaltando la importancia de los históricos lazos bilaterales.

Boluarte reafirma soberanía peruana sobre isla Chinería

Desde Japón, la presidenta Dina Boluarte aseguró que no hay disputas limítrofes con Colombia y que la isla Chinería, donde se ubica Santa Rosa de Loreto, es peruana según el tratado de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934.

Boluarte pidió calma a la ciudadanía y reiteró que no existe “nada que tratar” con Colombia en materia territorial.

Enlace externo: Fronteras del Perú

Te recomendamos