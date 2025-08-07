Las banderas peruanas relucen por las escasas calles de Santa Rosa, la pequeña población de la isla en el río Amazonas objeto de controversia entre Colombia y Perú. Ocurre después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusara al Gobierno peruano de “apropiarse” ahora de un terreno que hace al menos medio siglo habitado como una parte más de Perú, con destacamentos de policías y militares que patrullan su área.

“Bienvenidos a Santa Rosa de Loreto, Perú” es el mensaje que un arco con los colores rojo y blanco de la bandera peruana recibe a los viajeros que llegan a este pequeña isla. Desde ahí se divisa al otro lado del río las ciudades de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil), que conforman la triple frontera compartida por los tres países sobre el río más caudaloso del mundo.

Santa Rosa cuenta actualmente con aproximadamente 2 500 habitantes. Numerosas casas también ondean las banderas peruanas, conforme a la tradición del país de colocar este símbolo en cada casa durante el mes de julio, donde se celebra el día de la independencia (28 de julio).

Las referencias y símbolos peruanos surgen a cada paso. Algunos mototaxis también presumen de la bandera ‘bicolor’ en sus unidades mientras transitan por la avenida Mi Perú, la calle principal de la población, que la cruza de arriba a abajo, y en el centro del pueblo los jóvenes acuden a la escuela República del Perú.

Petro defiende territorio colombiano en Leticia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que este jueves, 7 de agosto de 2025, reivindicará la frontera sur del país durante su visita a Leticia, capital del departamento del Amazonas, en momentos de tensión diplomática con Perú por la posesión de una isla fluvial.

“Mañana, 7 de agosto, iniciaré el proceso para reivindicar la frontera sur de Colombia en Leticia, como la hice con la frontera marítima en San Andrés”, señaló Petro en su cuenta de X sin dar detalles de lo que pretende hacer.

El presidente, que mañana cumplirá el tercero de sus cuatro años en el cargo, decidió trasladar a Leticia los actos conmemorativos del 206 aniversario de la Batalla de Boyacá, que selló la independencia de Colombia, y que tradicionalmente se hace en un monumento histórico del centro del país, como una muestra de soberanía.

Petro acusa al Gobierno de Perú

Petro acusó el martes al Gobierno de Perú de apropiarse de “un territorio colombiano en la Amazonía” por la creación del Distrito de Santa Rosa de Loreto, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, que incluye una isla fluvial surgida por cambios en el curso del río Amazonas con posterioridad al tratado de 1922 que estableció los límites entre los dos países en ese cauce de agua.

“El Gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Río de Janeiro que le puso fin (a la guerra librada entre 1932 y 1933). El tratado de Río de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia, se resolverá entre las partes”, expresó Petro en X.

Perú reivindicó su soberanía

Por su parte, el Gobierno peruano reivindicó su soberanía sobre la isla de Santa Rosa, donde desde hace décadas ondea la bandera peruana frente a Leticia en la triple frontera que completa la ciudad brasileña de Tabatinga.

Mañana también se celebra el 215 aniversario de la creación del Ejército Nacional, por lo cual el mando militar acompañará a Petro a los actos en Leticia.

“Nuestro Ejército sigue firme, moderno y humano, protegiendo la vida, la libertad y la soberanía en cada rincón del país”, manifestó por su parte el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez.

