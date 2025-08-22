El Gobierno ecuatoriano rechazó los “atentados terroristas” registrados en Cali y en el departamento de Antioquia. Estos han dejado al menos 18 muertos y 71 heridos, según los últimos reportes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador señaló en un comunicado que rechazaba los ataques perpetrados en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de Cali y la destrucción de un helicóptero de la Policía Nacional en Antioquia.

Ecuador se pronuncia sobre atentados en Colombia

“El Ecuador extiende su solidaridad al pueblo y a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Colombia por este tipo de ataques violentos que atentan contra la seguridad ciudadana”. Así lo manifestó la Cancillería a través de sus cuentas oficiales.

Desde la Policía de Ecuador, además, se solidarizaron con las familias de los efectivos muertos en un ataque. “Extendemos nuestra solidaridad a las familias, compañeros e institución hermana de Policía de Colombia, que hoy sufren la pérdida de valientes policías a causa de la violencia criminal”.

La institución también rechazó de manera categórica los “actos cobardes y renovamos nuestro compromiso de mantenernos firmes en la lucha conjunta contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, que amenazan la paz de nuestros pueblos”.

Los antecedentes de los hechos

El primer ataque ocurrió en El Chispero, una zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), donde doce policías antinarcóticos murieron tras ser impactado el helicóptero en el que viajaban para una operación de erradicación de cultivos ilícitos.

Horas después, en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), un camión cargado con explosivos fue detonado en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde se forman los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó la detención de dos sospechosos de cometer esta explosión, que dejó personas fallecidas. Además, otras 71 quedaron heridas, según el último balance de víctimas.

