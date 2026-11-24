Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, cuestionó el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Al cumplirse 10 años de su suscripción, el mandatario lo calificó de “falsa paz”.

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A través de un mensaje publicado en X, De la Espriella criticó los resultados de su implementación y el dinero destinado durante la última década. Según EFE, el acuerdo fue firmado el 24 de noviembre de 2016, después de que una primera versión fuera rechazada en el plebiscito del 2 de octubre de ese año.

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De la Espriella cuestiona el costo del acuerdo de paz con las FARC

El mandatario aseguró que durante estos 10 años se asignaron 178,59 billones de pesos colombianos, equivalentes a unos 51 000 millones de dólares, para implementar el acuerdo.

De ese monto, 109,34 billones de pesos corresponden al periodo 2023-2026, durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

De la Espriella cuestionó los resultados de esa inversión. Señaló que Colombia registra más de 350 000 hectáreas de cultivos de coca y más de 28 000 integrantes de grupos armados.

Reclutamiento de menores y proyectos rurales pendientes

El presidente también alertó sobre el reclutamiento de menores de edad. Según sus cifras, los casos pasaron de 130 en 2016 a 625 en 2024.

Además, afirmó que solo el 36,9 % de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) están terminados. Estas iniciativas fueron creadas para atender las zonas rurales más afectadas por el conflicto armado.

Presidente critica los recursos destinados a la JEP

De la Espriella cuestionó los 4,53 billones de pesos destinados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este organismo fue creado para investigar y sancionar los crímenes cometidos durante el conflicto.

“Con semejante cantidad de plata, Colombia habría podido avanzar mucho más en la reparación integral de las víctimas”, manifestó el mandatario, según EFE.

El presidente también responsabilizó al acuerdo y a la gestión del Gobierno de Petro por la situación económica del país, según EFE.

Con información de EFE

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