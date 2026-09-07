Primer mes de De la Espriella como presidente de Colombia: conflicto, terremoto y polémicas

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Abelardo de la Espriella cumple este lunes 7 de septiembre de 2026, un mes como presidente de Colombia. Su primer periodo ha estado marcado por el conflicto armado, un terremoto de magnitud 7,4 y varias polémicas.

Según EFE, el mandatario asumió el cargo con un discurso de mano dura. Su toma de posesión estuvo rodeada de símbolos religiosos y de la presencia de líderes de la derecha latinoamericana. También destacó su comunicación centralizada y su cercanía con las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, menos de tres días después de asumir, De la Espriella tuvo que afrontar el terremoto del 10 de agosto. El desastre dejó al menos 331 muertos y 4 519 heridos.

De la Espriella enfrenta la reconstrucción tras el terremoto

El presidente visitó las zonas más afectadas y buscó apoyo internacional para atender la emergencia. Washington comprometió 26,5 millones de dólares para las labores de recuperación.

EFE señala que el Gobierno deberá afrontar la destrucción de 36 336 viviendas y daños en otras 201 010. También fueron afectados centros de salud, escuelas, carreteras, aeropuertos, acueductos y puentes.

El manejo de la reconstrucción será clave para la imagen del mandatario. Su gestión, sin embargo, también recibió críticas por acciones consideradas propagandísticas y por excluir a algunos equipos extranjeros de rescate.

Mano dura contra grupos armados en Colombia

Con el descenso de la emergencia, De la Espriella concentró su agenda en la seguridad. Prometió aplicar una “mano de hierro” contra guerrillas, bandas criminales y narcotraficantes.

El Gobierno anunció detenciones, incautaciones de droga y armas, además de operaciones militares contra grupos armados. También prepara una lista terrorista para ampliar sus capacidades de acción.

Según EFE, el Ejecutivo ha enfrentado críticas por bombardeos en los que murieron menores. Los cuestionamientos aumentaron después de que un juzgado pidiera limitar estas operaciones.

De la Espriella fortalece sus alianzas internacionales

En política exterior, el presidente ha estrechado la relación con Estados Unidos e Israel. Colombia suscribió con Washington un acuerdo de seguridad que contempla 1 000 millones de dólares en asistencia.

Además, De la Espriella prevé reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para abordar seguridad, reconstrucción y comercio.

EFE destaca también el acercamiento con Israel y Marruecos. Estas decisiones reflejan el giro internacional del nuevo Gobierno colombiano durante su primer mes.

Con información de EFE

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