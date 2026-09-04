De la Espriella exhibe cadáveres de cuatro personas abatidas en La Guajira

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, mostró este viernes, 4 de septiembre de 2026, ante la prensa cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas. Los fallecidos fueron abatidos durante un operativo policial contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en Riohacha.

Entre los muertos está Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, señalado como uno de los líderes de esa organización. También murieron su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebesita, y dos de sus escoltas, según las autoridades, informó EFE.

Operativo contra las ACSN en Riohacha

De la Espriella llegó a La Guajira acompañado por altos mandos militares y policiales. El operativo se realizó en el barrio Los Olivos de Riohacha.

El mandatario calificó la acción como una operación “impecable”. También afirmó que Bendito Menor era uno de los delincuentes más peligrosos del país.

Según De la Espriella, el líder criminal tenía bajo presión a comunidades de La Guajira y el Caribe. Lo vinculó con actividades como el narcotráfico y la extorsión.

Polémica por la exhibición de cadáveres

La presentación de los cuerpos generó atención debido a que no es la primera vez que el presidente difunde imágenes de fallecidos tras una operación de seguridad.

El pasado martes publicó un video en el que aparecía caminando entre los cadáveres embolsados de 23 supuestos disidentes de las FARC. Los hombres murieron durante una operación militar en Guaviare.

La escena provocó críticas de sectores opositores. Los cuestionamientos se centraron en aspectos relacionados con los derechos humanos y con los valores cristianos que defiende el mandatario, señaló EFE.

¿Quién era alias Bendito Menor?

Pérez Toncel tenía 26 años y era señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las ACSN. También habría dirigido el frente Javier Cáceres.

Según información de inteligencia, inició su trayectoria criminal en 2019. Entonces habría actuado como sicario de alias Pinocho, señalado como máximo jefe de la organización.

Las autoridades lo relacionaban con narcotráfico, extorsiones y homicidios en La Guajira. También estaba vinculado con hechos violentos ocurridos en la Troncal del Caribe.

En 2025 fue designado negociador dentro del proceso de paz total impulsado por el entonces presidente Gustavo Petro. Posteriormente, las autoridades lo relacionaron con nuevos hechos violentos, indicó EFE.

Con información de EFE

Más información sobre Abelardo de la Espriella