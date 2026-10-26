De la Espriella pide priorizar los intereses comunes de Colombia y Brasil

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella llamó a fortalecer la cooperación con Brasil tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, pese a sus diferencias políticas e ideológicas.

De la Espriella defendió la importancia de mantener las relaciones bilaterales y poner los intereses nacionales por encima de las discrepancias. “Brasil y Colombia se necesitan mutuamente”, escribió este lunes en su cuenta de X.

El mandatario recordó que Lula respaldó al senador Iván Cepeda en las elecciones presidenciales colombianas, mientras que él apoyó al brasileño Flávio Bolsonaro, quien perdió la segunda vuelta del domingo.

De la Espriella destaca la importancia de la democracia

El presidente colombiano afirmó que los ciudadanos de ambos países son quienes deciden en las urnas. “Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños”, señaló, al defender el respeto a la voluntad popular.

Según EFE, Lula obtuvo el 51,79 % de los votos válidos, frente al 48,21 % alcanzado por Flávio Bolsonaro, de acuerdo con los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral de Brasil.

Con este resultado, el líder brasileño consiguió un cuarto mandato presidencial no consecutivo, que comenzará en enero de 2027.

Colombia y Brasil buscan cooperación regional

De la Espriella sostuvo que ambos países son naciones hermanas y comparten desafíos y oportunidades. Por ello, consideró que las diferencias ideológicas no deben estar por encima de los intereses nacionales.

El mandatario también destacó la necesidad de orientar las relaciones bilaterales hacia el respeto mutuo, la soberanía y la cooperación. Entre las prioridades mencionó la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, además de la protección de la Amazonía.

La relación bilateral ante las diferencias políticas

El presidente colombiano insistió en que los dos gobiernos tienen asuntos importantes que atender de manera conjunta. Su mensaje busca mantener abiertos los canales de diálogo pese a las posiciones políticas enfrentadas durante las campañas electorales.

“Tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos”, concluyó De la Espriella, según EFE.

El pronunciamiento se produce tras una elección brasileña marcada por las diferencias entre los proyectos políticos de Lula y Bolsonaro, cuyos resultados tendrán repercusiones en el escenario regional.

Con información de EFE

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