Abelardo De la Espriella ordena una ‘ofensiva total’ contra guerrilla del ELN 

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este lunes 19 de octubre de 2026 una “ofensiva total” contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El anuncio se produjo al finalizar una reunión regional en Arauca, departamento fronterizo con Venezuela y afectado por la violencia armada.

“He ordenado una ofensiva total contra el ELN y las disidencias de las FARC”, afirmó el mandatario, según informó EFE. También calificó a estas organizaciones como narcoterroristas.

De la Espriella, conocido como ‘El Tigre’ entre sus seguidores, aseguró que su Gobierno atacará a los cabecillas de estos grupos y sus fuentes de financiación. El objetivo, sostuvo, es debilitar sus estructuras armadas.

De la Espriella exige liberar a cinco funcionarios secuestrados

Durante su intervención, el presidente colombiano exigió al ELN la liberación inmediata de cinco funcionarios que permanecen secuestrados.

Entre ellos se encuentran dos integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, retenidos desde mayo de 2025.

El mandatario ordenó al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) intensificar las operaciones para rescatarlos. Además, aseguró que su Gobierno no olvidará a los secuestrados.

De acuerdo con EFE, De la Espriella descartó negociar con estos grupos armados y advirtió que deberán entregar a los cautivos o afrontar las consecuencias judiciales.

Arauca enfrenta la violencia del narcotráfico y los grupos armados

Arauca es uno de los departamentos colombianos más golpeados por el conflicto armado. En esta zona operan el ELN y las disidencias de las FARC, que disputan el control territorial y de corredores utilizados para el narcotráfico.

Los enfrentamientos entre ambas organizaciones han dejado cientos de muertos en los últimos años. En 2022, una escalada de violencia provocó más de 130 asesinatos y el desplazamiento de miles de personas, según EFE.

La nueva ofensiva anunciada por el Gobierno busca intensificar la presión militar contra estas estructuras, en medio de la persistente inseguridad en la frontera con Venezuela.

Con información de EFE

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