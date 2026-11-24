Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó este martes, 24 de noviembre de 2026, la liberación de cinco mujeres que permanecían retenidas por hombres encapuchados en un supermercado de Cartagena de Indias. El establecimiento fue tomado durante un intento de asalto a un vehículo de valores. Otras 25 personas continúan bajo el poder de los secuestradores.

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El mandatario informó sobre la situación durante una declaración en Villavicencio. Según explicó, las autoridades recibieron una alerta de seguridad y la Policía acudió inmediatamente al centro comercial. Así lo informó EFE.

Toma de rehenes en supermercado de Cartagena

De acuerdo con De la Espriella, los delincuentes intentaban asaltar un carro de valores. Sin embargo, al detectar la presencia policial, ingresaron a uno de los locales comerciales y retuvieron a 30 personas.

Las cinco mujeres liberadas son adultas mayores, precisó el presidente. Las personas que continúan dentro del establecimiento serían clientes y trabajadores del supermercado.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varios hombres encapuchados que portan lo que parecen ser armas largas. En las imágenes también se observa a varias personas sentadas en el interior del establecimiento. EFE indicó que la situación mantiene en alerta a las autoridades.

Fuerzas especiales intervienen para liberar a los rehenes

El presidente aseguró que unidades especiales del Ejército y la Policía se encuentran en el lugar. También afirmó que las distintas capacidades de la fuerza pública fueron desplegadas para atender la emergencia.

De la Espriella señaló que las autoridades trabajan para conseguir la liberación de las personas retenidas. Advirtió que la operación podría tener consecuencias para los responsables del hecho.

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Aeropuerto de Cartagena suspendió aterrizajes

La toma de rehenes también afectó las operaciones aéreas. Las autoridades suspendieron durante poco más de media hora los aterrizajes en el aeropuerto internacional de Cartagena para facilitar la llegada de un equipo especial de seguridad.

Los despegues programados continuaron con normalidad, según la información difundida por EFE.

Cartagena es uno de los principales destinos turísticos de Colombia y recibe visitantes nacionales e internacionales durante todo el año.

Con información de EFE

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