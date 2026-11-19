Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

La oposición, sindicatos y organizaciones sociales convocaron para este jueves 19 de noviembre de 2026 el primer gran paro nacional contra el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. Las movilizaciones se desarrollan tres meses después de su llegada al poder y buscan rechazar varias políticas económicas y sociales del Ejecutivo.

Más noticias

Paro nacional en Colombia: marchas llegan a Bogotá

Las protestas tienen como principal escenario a Bogotá, aunque también se realizan movilizaciones en otras ciudades del país. En la capital se organizaron hasta ocho marchas que tienen previsto confluir en la Plaza de Bolívar al mediodía.

La jornada permitirá medir la capacidad de convocatoria de la oposición, que perdió por un estrecho margen las elecciones presidenciales de este año. También existe preocupación por posibles episodios de violencia durante las manifestaciones, informó EFE.

Reforma económica genera rechazo de sindicatos y oposición

Uno de los principales motivos del paro es el proyecto de Ley de Rescate Económico. La iniciativa busca reducir el crecimiento de la deuda pública y fortalecer las finanzas estatales mediante recortes presupuestarios y aumentos de impuestos.

El senador Iván Cepeda, uno de los dirigentes opositores, aseguró a EFE que la propuesta perjudicaría a los sectores más vulnerables y a las clases medias.

Los convocantes también cuestionan la solicitud de asistencia al Fondo Monetario Internacional (FMI), las políticas sobre derechos sociales y la nueva Ley de Protesta Social.

Esta última normativa genera críticas porque amplía el concepto de violencia y establece restricciones frente a los bloqueos de vías durante las manifestaciones.

Gobierno colombiano activa medidas de seguridad

El presidente De la Espriella decidió ponerse al frente del Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado en la Casa de Nariño para supervisar el desarrollo de las protestas.

Los organizadores esperan que las movilizaciones sean multitudinarias y pacíficas. Según EFE, la jornada representa una primera prueba de fuerza para el Gobierno y sus opositores, en medio de tensiones por las reformas económicas y sociales.

Con información de EFE

Más información sobre Abelardo de la Espriella