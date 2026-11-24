Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de noviembre de 2026

Un grupo de hombres armados ingresó la mañana de este martes 24 de noviembre de 2026 a un supermercado de la cadena Éxito, en Cartagena de Indias, Colombia. Los sujetos mantienen retenidas a varias personas dentro del establecimiento, ubicado en la avenida Pedro de Heredia, en el sector de La Castellana. La situación causó un amplio despliegue policial y obligó a las autoridades aeronáuticas a suspender los aterrizajes en el aeropuerto de esa ciudad.

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La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que varios sujetos armados permanecen dentro del almacén. Según la información preliminar entregada por un mayor de la institución, los hombres habrían ingresado inicialmente con la intención de cometer un robo. Sin embargo, ante la reacción de los uniformados, se refugiaron en el supermercado y retuvieron a varias personas. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado víctimas heridas o fallecidas.

Operativo policial para liberar a las personas retenidas en el Éxito

La emergencia comenzó aproximadamente a las 08:00 de este martes. Desde entonces, unidades de la Policía permanecen en los exteriores del establecimiento para controlar la situación y conseguir la liberación de las personas retenidas.

En un comunicado, la Policía Nacional señaló que su prioridad es proteger la vida de quienes permanecen dentro del supermercado. También informó que activó sus capacidades especializadas y coordina las acciones necesarias para resolver la emergencia de manera segura.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varios hombres encapuchados que portan armas largas y cortas. En las grabaciones también aparecen personas que serían clientes y trabajadores del establecimiento. Algunas permanecen sentadas y, aparentemente, tienen las manos atadas mientras los sujetos las intimidan.

La situación también dejó registros de una primera liberación. Una mujer que permanecía dentro del supermercado habría salido con ayuda de la Policía Nacional, según muestran videos publicados en redes sociales. Hasta el momento, las autoridades no han informado su identidad ni su estado de salud.

Por otra parte, Noticias Caracol reportó que cerca de las 11:00 se habría concretado la liberación de cuatro personas, todas mujeres.

La situación generó reacciones en el ámbito político de Cartagena. Jacqueline Perea, excandidata a la Alcaldía de esa ciudad, pidió al presidente Abelardo De La Espriella que despliegue las capacidades institucionales y operativas del Estado para atender la emergencia.

A través de un mensaje en su cuenta de X, Perea señaló que los reportes sobre la toma de rehenes en el Éxito deben encender las alertas a escala nacional. También solicitó acciones para desmantelar las estructuras criminales que operan en la ciudad.

La excandidata advirtió que la ciudadanía no puede normalizar los asesinatos por encargo, las extorsiones, los atracos ni hechos de esta gravedad. Además, expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familias.

🚨 Momentos de tensión se viven en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, donde hombres armados mantienen retenidas a varias personas. Según información preliminar, los sujetos habrían intentado cometer un robo y, tras la llegada de la Policía, se habrían atrincherado dentro del establecimiento. Las autoridades atienden la emergencia. #Cartagena #TomaDeRehenes #LaCastellana #Éxito #IntentoDeRobo #ÚltimaHora — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 24, 2026

Aeropuerto de Cartagena suspende aterrizajes por la emergencia

La toma de rehenes también afectó las operaciones aéreas en Cartagena. La Aeronáutica Civil suspendió los aterrizajes en el aeropuerto internacional Rafael Núñez debido a la situación de seguridad que se registra en las inmediaciones del supermercado.

La autoridad aeronáutica explicó que el establecimiento comercial se encuentra en la zona de aproximación de la terminal aérea. Por ese motivo, restringió las operaciones de llegada mientras las aeronaves de la Fuerza Pública realizan maniobras en el sector.

En un mensaje publicado en X, la Aerocivil informó que las aproximaciones quedaron suspendidas por las operaciones de aeronaves de la Fuerza Pública en la final de la pista 01. Sin embargo, la entidad mantuvo los despegues que ya estaban programados.

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La administración del aeropuerto también comunicó la restricción y recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus itinerarios y los posibles cambios en sus vuelos.

Mientras tanto, el Grupo Éxito, propietario del supermercado, se pronunció sobre lo ocurrido. La compañía aseguró que proteger la vida y la integridad de las personas es su prioridad.

En su comunicado, indicó que las autoridades competentes atienden la situación dentro del establecimiento y que la empresa permanece atenta a sus instrucciones y al manejo de la emergencia.

Hasta el momento, la Policía continúa con el operativo para controlar la situación y conseguir la liberación de las personas que permanecen retenidas.

#LOÚLTIMO | Hace pocos minutos, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena informó que suspende todos los aterrizajes en la terminal aérea. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/F7cbbMUXI4 https://t.co/hFKSjt3T5M — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 24, 2026

Toma de rehenes en Cartagena, preguntas y respuestas

1. ❓ ¿Qué ocurrió en el supermercado Éxito de Cartagena el 24 de noviembre de 2026? Hombres armados ingresaron a un supermercado Éxito de Cartagena, Colombia, y retuvieron a varias personas dentro del establecimiento.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 08:00 en el almacén ubicado en la avenida Pedro de Heredia, sector de La Castellana. Según información preliminar de la Policía, los sujetos habrían ingresado para cometer un robo, pero se refugiaron en el establecimiento tras la reacción de los uniformados. 2. ❓ ¿Cuántas personas fueron liberadas durante la toma de rehenes en Cartagena? Noticias Caracol reportó que cuatro personas, todas mujeres, habrían sido liberadas cerca de las 11:00.

Además, videos difundidos en redes sociales mostraron la salida de una mujer que permanecía retenida en el supermercado, presuntamente con ayuda de la Policía Nacional. Hasta el momento, no se conocían su identidad ni su estado de salud. 3. ❓ ¿Por qué suspendieron los aterrizajes en el aeropuerto de Cartagena? La Aeronáutica Civil suspendió los aterrizajes en el aeropuerto internacional Rafael Núñez por la emergencia de seguridad en las inmediaciones del supermercado Éxito.

El establecimiento se encuentra en la zona de aproximación de la terminal aérea. La autoridad restringió las operaciones de llegada debido a las maniobras de aeronaves de la Fuerza Pública en la final de la pista 01. Los despegues programados continuaron operando. 4. ❓ ¿Qué se sabe de los hombres armados que retuvieron a personas en el supermercado Éxito? Se trata de varios sujetos armados que habrían ingresado al establecimiento para cometer un robo y luego se refugiaron dentro del supermercado.

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó su presencia y señaló que mantienen a varias personas retenidas. Videos publicados en redes sociales muestran a hombres encapuchados con armas largas y cortas, mientras algunas personas aparecen sentadas y aparentemente atadas de manos. 5. ❓ ¿Qué acciones realiza la Policía para resolver la toma de rehenes en Cartagena? La Policía Nacional desplegó un operativo con unidades especializadas para controlar la emergencia y conseguir la liberación de las personas retenidas.

La institución aseguró que su prioridad es proteger la vida y la integridad de quienes permanecen dentro del establecimiento. También informó que coordina las acciones necesarias para alcanzar una solución segura. Hasta el momento, no había confirmado personas heridas o fallecidas.

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