Viaje de profesor ecuatoriano a Cartagena terminó en tragedia

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Diego Ramón Luna Álvarez, reconocido académico ecuatoriano de 58 años, murió en las playas de La Boquilla, en Cartagena, durante un viaje junto a su esposa.

El educador había llegado a la ciudad el viernes 11 de septiembre de 2026. Su intención era descansar frente al Caribe y asistir a un concierto de salsa de Gilberto Santa Rosa, uno de sus artistas favoritos.

Según fuentes de la Policía Nacional citadas por El Tiempo de Bogotá, Luna salió temprano el sábado a nadar con su esposa. Durante la actividad ocurrió una emergencia por inmersión.

La comunidad ayudó a llevarlo hasta la orilla. Posteriormente, las autoridades lo acompañaron hasta un centro de salud. Sin embargo, falleció, informó El Tiempo de Bogotá.

Investigan las causas de la muerte

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer qué provocó la muerte del profesor ecuatoriano.

Los expertos forenses recopilan testimonios y otros elementos para determinar si se trató de una inmersión accidental. También buscan establecer si pudo existir alguna condición de salud previa que influyera en el desenlace.

La esposa de Luna señaló a las autoridades que el viaje tenía como uno de sus principales objetivos asistir al concierto de Gilberto Santa Rosa. El cantante puertorriqueño se presentó en un espectáculo musical realizado en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas, según El Tiempo de Bogotá.

Legado académico de Diego Luna

La muerte de Luna generó reacciones en instituciones educativas de Ecuador y Venezuela. El académico tuvo una amplia trayectoria dedicada a la educación, la epistemología y los estudios libres.

En 2021 obtuvo un posdoctorado en Estudios Libres por la Universidad Fermín Toro de Venezuela. También contaba con un posdoctorado en Epistemología de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Luna fue además exrector de la Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET). También participó en la creación y desarrollo del Instituto Excellence de Ecuador.

Directivos de esta institución lamentaron su fallecimiento y destacaron su aporte a la educación. “Hay personas que llegan a formar parte de nuestra historia”, señalaron en un mensaje de despedida, según El Tiempo de Bogotá.

El caso continúa bajo investigación en Cartagena mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias exactas de su fallecimiento.

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