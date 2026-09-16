¿Qué se sabe del caso del profesor ecuatoriano que murió en Cartagena?

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El profesor ecuatoriano Diego Ramón Luna Álvarez murió en las playas de La Boquilla, en Cartagena, durante un viaje que había planeado junto a su esposa. El académico, de 58 años, había llegado a la ciudad para descansar y asistir a un concierto de Gilberto Santa Rosa, uno de sus artistas favoritos, indica El Tiempo de Bogotá.

Luna llegó a Cartagena el viernes 11 de septiembre y se hospedó con su esposa en un hotel ubicado frente al mar. Al día siguiente salió temprano a nadar. Durante la actividad se registró una emergencia por inmersión.

Profesor ecuatoriano muere en playas de Cartagena

Fuentes de la Policía Nacional señalaron a El Tiempo de Bogotá que la comunidad ayudó a trasladar a Luna hasta la orilla. Posteriormente, los uniformados acompañaron su traslado a un centro de salud.

“Desafortunadamente falleció”, explicó la Policía, según El Tiempo de Bogotá.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible ahogamiento. Sin embargo, las autoridades no descartan que una eventual complicación de salud, como un paro cardíaco, pudiera haber ocurrido antes de la inmersión.

Expertos forenses recopilan testimonios y otros elementos para establecer las circunstancias exactas del fallecimiento.

Diego Luna viajó a Cartagena para ver a Gilberto Santa Rosa

La esposa de Luna explicó a las autoridades que uno de los principales motivos del viaje era asistir al concierto del cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa.

El artista participó en un espectáculo de salsa. El Tiempo de Bogotá confirmó que el concierto formaba parte de la agenda musical de la ciudad.

El legado académico del profesor ecuatoriano

La muerte de Luna generó reacciones en instituciones educativas de Ecuador y Venezuela. El académico fue exrector de la Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET) y desarrolló una amplia trayectoria en educación.

También obtuvo títulos de doctorado y posdoctorado vinculados con las ciencias pedagógicas, la educación y la epistemología.

Según El Tiempo de Bogotá, instituciones educativas lamentaron su fallecimiento y destacaron su aporte al ámbito académico.

El caso continúa bajo investigación en Cartagena. Las autoridades buscan determinar si la muerte ocurrió por inmersión o por una eventual condición médica previa.

Más información sobre muere profesore ecuatoriano en Cartagena