Lamine Yamal causa sensación durante sus vacaciones muy cerca de Ecuador

Tras conquistar el Mundial 2026 con la selección de España, Lamine Yamal continúa disfrutando de sus vacaciones antes de reincorporarse al FC Barcelona para la nueva temporada.

El joven futbolista español sorprendió este martes al aparecer en Cartagena de Indias, uno de los principales destinos turísticos de Colombia y ubicado a pocas horas de vuelo de Ecuador, donde su presencia generó una auténtica revolución entre aficionados y turistas.

Lamine Yamal revoluciona Cartagena

La presencia del extremo español no pasó desapercibida. Apenas fue visto recorriendo las calles del centro histórico de Cartagena, decenas de personas se acercaron para intentar conseguir una fotografía o un saludo del campeón del mundo.

Junto a su equipo de seguridad, Yamal caminó por distintos sectores turísticos de la ciudad mientras lo seguían varios aficionados.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde se observa al futbolista saludando a quienes lo esperaban a las afueras de su hotel.

El alcalde le dio la bienvenida

La visita del jugador también la celebró el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, quien destacó la importancia de que una de las mayores figuras del fútbol mundial eligiera la ciudad como destino de descanso.

“Lamine Yamal, estrella del fútbol mundial, recientemente campeón del mundo con España y figura del Barcelona, está de vacaciones en Cartagena. Las estrellas del deporte eligen la ciudad más bella de Latinoamérica, porque Cartagena siempre será un buen plan”, escribió el alcalde en su cuenta de X.

Vacaciones tras conquistar el Mundial

Desde que España conquistó el Mundial 2026, tras vencer a Argentina en la final disputada el 19 de julio, varios integrantes de la selección española han aprovechado el receso para viajar a distintos destinos turísticos alrededor del mundo.

Lamine Yamal, de 19 años, también compartió recientemente fotografías de sus vacaciones junto a su familia y su pareja, antes de regresar a la disciplina del Barcelona para preparar la temporada 2026/27.