Sheila Ebana: la madre detrás del talento de Lamine Yamal

Tras brillar en el Mundial 2026, millones de aficionados comenzaron a hacerse la misma pregunta: ¿Quién es la madre de Lamine Yamal?

Sheila Ebana llegó a España desde Guinea Ecuatorial siendo adolescente.

Años después, a los 21, nació Lamine Yamal.

La decisión de Sheila

Su relación con Mounir Nasraoui terminó cuando el futuro futbolista tenía apenas tres años, pero ella decidió permanecer en Cataluña para ofrecerle las oportunidades que nunca tuvo.

La infancia del jugador no fue sencilla. Según Forbes, estuvo marcada por dificultades económicas y el esfuerzo constante de su familia.

Mientras Lamine daba sus primeros pasos, Sheila trabajaba como camarera en un McDonald’s de Mataró. El objetivo era uno: sacar adelante a su hijo.

Ese sacrificio quedó grabado en la memoria del futbolista.

Durante el Mundial de 2026, Lamine recordó: “Lo que ha hecho mi madre, lo que ha hecho mi padre, yo no lo podría hacer por otra persona que no sea un hijo”.

Raíces que permanecen

Sheila Ebana, Lamine Yamal y su hermano Keyne. • Instagram @sheila_ebana

Curiosamente, el fútbol no fue una prioridad para Sheila al principio.

Ella prefería que su hijo concentrara sus esfuerzos en los estudios. Sin embargo, terminó acompañándolo en el camino que cambiaría sus vidas.

Con el paso de los años, se convirtió en su principal apoyo emocional y en la persona encargada de recordarle sus raíces ecuatoguineanas y marroquíes.

Según El Mundo, Sheila también ha defendido públicamente la identidad multicultural de su familia.

En 2025, incluso recibió en nombre de Lamine el premio a Figura Pública del Año en los TikTok Awards España.

Hoy, mientras Lamine Yamal continúa haciendo historia, Sheila Ebana sigue ocupando el mismo lugar que tuvo desde el principio: el de la mujer que creyó en él cuando nadie más lo conocía.

Así como la madre de Lamine Yamal fue tema de conversación durante el Mundial 2026, también lo fue su hermanito menor.

Keyne es el más pequeño de la familia, fruto de otra relación de la madre de Lamine Yamal, acabó conquistando las redes durante sus apariciones con el jugador.