Keyne, el hermano de Lamine Yamal que cautivó en el Mundial 2026

La selección de España se consagró campeón del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina el 19 de julio de 2026.

Una de las imágenes más emotivas del torneo tuvo como protagonista a Lamine Yamal y su hermanito Keyne, de tres años.

El pequeño siguió toda la Copa del Mundo desde las tribunas junto a su madre, Sheila Ebana.

El abrazo entre el delantero y su hermano en el campo de juego se volvió viral en las redes sociales, causando una profunda ternura entre millones de aficionados alrededor del mundo.

El emotivo encuentro tras la victoria

Después de que España derrotara a Argentina en la final del Mundial 2026, Keyne corrió emocionado para encontrarse con su hermano.

El menor llegó a la cancha gritando de alegría y aplaudiendo mientras buscaba a Lamine.

Cuando finalmente se encontraron, Lamine levantó a Keyne y ambos se fundieron en un enorme abrazo.

¿Quién es Keyne?, el tierno hermano de Lamine Yamal que se robó las miradas en la final del Mundial 2026. • EFE

El futbolista sonrió mientras sostenía al pequeño, protagonizando una de las imágenes más tiernas que dejó la celebración del campeonato.

La relación entre los hermanos

Según el medio Clarin, la presencia de Keyne no fue una sorpresa para quienes han seguido la carrera de Lamine Yamal.

El pequeño ha aparecido en distintos momentos relacionados con los partidos del futbolista y se ha convertido en uno de sus grandes fans.

Durante el Mundial 2026, su apoyo también quedó registrado tras la semifinal contra Francia.

Después de la victoria española, Keyne corrió por las gradas del estadio en Dallas para encontrar a su hermano.

Lamine lo recibió con los brazos abiertos y lo abrazó con fuerza.

La escena fue muy parecida a la que se vivió tras la final, confirmando que el pequeño ha estado muy cerca del jugador durante el camino de España hacia el título.

¿Quién es el hermano de Lamine Yamal?

De acuerdo con Chic Magazine, Keyne es uno de los dos medios hermanos de Lamine Yamal y es hijo de Sheila Ebana.

Lamine también tiene una hermana llamada Baraa, por lo que Keyne forma parte de la familia materna del jugador.

La madre de Lamine y Mounir Nasraoui, padre del futbolista, se separaron en 2007 cuando el hoy campeón del mundo todavía era muy pequeño.

Tiempo después, Sheila volvió a casarse y recibió a Keyne en septiembre de 2022.

Desde entonces, el pequeño ha mantenido una relación muy cercana con Lamine.

Su vínculo ha llamado la atención desde el debut del futbolista con el Barcelona en 2023.

El hermano de Lamine Yamal que cautivó en el Mundial 2026. • Instagram @sheila_ebana

El legendario cierre mundialista de Lamine Yamal

Lamine Yamal protagonizó una actuación histórica en la Copa del Mundo 2026, consolidándose como una pieza fundamental para que España levantara su segundo trofeo mundialista.

A sus 19 años, su influencia en el terreno de juego fue decisiva, situándolo hoy como una de las estrellas más brillantes del panorama futbolístico global.

Este campeonato no solo reafirma su calidad técnica, sino que se convierte en el hito más destacado en los primeros pasos de su trayectoria con el equipo nacional absoluto.

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