El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a la confirmación de una conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, sostenida la semana previa a la declaración, según El Tiempo de Bogotá.

Más noticias

Trump propone diálogo con Cartagena

A través de la red social X, el mandatario colombiano propuso facilitar un espacio de diálogo para los actores políticos de Venezuela, ofreciendo a su país como anfitrión, y Cartagena, específicamente.

El pronunciamiento de Petro se produjo después de que el presidente Trump reconociera el contacto, aunque sin ofrecer detalles sobre el contenido del intercambio, informó El Tiempo de Bogotá.

En la misma declaración, el mandatario estadounidense se refirió a la clausura del espacio aéreo venezolano, aclarando que esta medida no debía interpretarse como un signo de inminente ataque aéreo contra Venezuela.

Petro sugiere diálogo entre Trump y los venezolanos

En respuesta a este contexto diplomático y de tensiones militares, el presidente Petro emitió el siguiente mensaje en X: “Yo creo que Trump debería aceptar que los venezolanos, en sus diferentes posiciones, y en su propia diversidad, se reúnan, puede ser en Caracas, ofrezco Cartagena, para que encuentren los caminos para profundizar la democracia. Una democracia profunda y multicolor.”

En días anteriores Gustavo Petro manifestó su preocupación e hizo un llamado a los organismos internacionales ante la controversia suscitada por el anuncio del expresidente estadounidense, Donald Trump, quien solicitó a aerolíneas y pilotos considerar el espacio aéreo de Venezuela como “cerrado”.

En un mensaje difundido en su cuenta de X (anteriormente Twitter), el jefe de Estado colombiano planteó un interrogante directo sobre la legalidad internacional de la medida, exigiendo claridad sobre los límites normativos que rigen la soberanía de las naciones, de acuerdo con El Tiempo de Bogotá.

Trump cuestiona sobre políticas de Trump en el Caribe

“Quiero saber: ¿bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?”, escribió el mandatario.

Petro enfatizó que la acción de intervenir en espacios aéreos ajenos vulnera el principio de soberanía y podría marcar una grave alteración del orden global si no existe un sustento jurídico claro, según El Tiempo de Bogotá.

“Si eso existe, me disculpan mi atrevimiento. Pero si no existe y la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) está fallando en este momento, le digo al mundo que un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero o se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de ‘derecho internacional’”, sentenció Petro.

Enlace externo: Gustavo Petro