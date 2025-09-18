El presidente Gustavo Petro llamó a Estados Unidos y Europa a revisar la estrategia contra el narcotráfico. También envió un mensaje directo a Donald Trump con advertencias y apertura al diálogo.

Más noticias

El mandatario colombiano afirmó que la actual estrategia antidrogas no debe medirse en cifras de muertos, sino en la prosperidad de las familias campesinas de países como Colombia, Perú y Bolivia.

“Desde América del Sur podemos enseñar cómo se hace”, subrayó Petro, al destacar que el verdadero indicador de éxito debería ser “el crecimiento del amor en la sociedad de Estados Unidos y de Europa”. Según reseñó El Tiempo de Bogotá, la intervención tuvo un tono crítico y propositivo al mismo tiempo, invitando a cambiar la lógica de la confrontación por la de la cooperación.

Petro se dirigió directamente a Trump

En su discurso, el presidente se dirigió directamente a Donald Trump, a quien lanzó una advertencia clara: “A mí no me amenace, y aquí lo espero si quiere, no acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos”.

No obstante, aseguró que su gobierno está abierto a un diálogo sincero: “Acepto inteligencia, vengan aquí a hablar con inteligencia, y lo recibimos, y hablamos de tú a tú, y con cifras reales, no con mentiras”. Con estas palabras, Petro buscó marcar distancia de un enfoque militarizado y abrir la puerta a un intercambio basado en datos y cooperación internacional, de acuerdo con El Tiempo de Bogotá.

Petro pidió a Trump que no se deje engañar de las “mafias políticas de Colombia”

El mandatario también pidió al presidente estadounidense que no se deje engañar “de las mafias políticas colombianas”, a las que responsabilizó de condenar al país a más de 700 000 muertos, a mantener altos niveles de pobreza y a situarlo entre los más desiguales de la región.

En este punto, señaló que su administración trabaja para revertir esas problemáticas y que otros países ya perciben beneficios de los cambios impulsados. El Tiempo de Bogotá precisó que Petro remarcó que, bajo su gestión, “cada vez entrará menos cocaína” en los mercados internacionales.

Con esta intervención, el jefe de Estado buscó proyectar un mensaje de soberanía y firmeza frente a presiones externas, pero también de apertura a la cooperación internacional en la lucha contra las drogas, siempre que se base en respeto mutuo y datos verificables.

Enlace externo: Gustavo Petro