Donald Trump y Nicolás Maduro aceleran su estrategia militar

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Donald Trump advirtió que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos actuarán “muy pronto” en tierra contra supuestos “narcotraficantes de Venezuela”, mientras Nicolás Maduro exhibió el músculo de la Aviación venezolana y llamó a defender el territorio. Esto intensificó el choque retórico entre ambos presidentes y la tensión derivada por el despliegue aeronaval de EE.UU. en el mar Caribe, según informó EFE.

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Donald Trump aseguró que los operativos terrestres comenzarán pronto

Trump aseguró que los operativos terrestres comenzarán “muy pronto” y afirmó que buscan frenar el envío de drogas. Maduro interpretó estos anuncios como parte del despliegue militar estadounidense en el Caribe, que considera un intento para sacarlo del poder.

Donald Trump destacó que las fuerzas estadounidenses han destruido lanchas que considera vinculadas al narcotráfico. Maduro dijo que Venezuela está preparada para convertirse en una “república en armas” si es necesario y pidió a los militares mantenerse alertas, según reportó EFE.

El mandatario venezolano habló durante un acto por los 105 años de la Aviación y llamó a las tropas a defender la soberanía nacional. Las fuerzas militares realizaron ejercicios ante las cámaras de la televisión estatal como muestra de preparación estratégica.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, visitó un portaaviones en el Caribe

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, criticó a gobiernos que calificó de “genuflexos” por permitir la militarización del Caribe. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó un portaaviones en la región y agradeció a las tropas su labor contra el narcotráfico.

República Dominicana autorizó el uso temporal de dos aeropuertos como parte de una operación antidrogas. La Fuerza Aérea estadounidense confirmó vuelos de bombarderos B-52H en la zona como parte de sus actividades programadas.

La crisis de conectividad aérea en Venezuela se agravó tras la revocación de permisos a varias aerolíneas internacionales. El aeropuerto de Maiquetía operó con una oferta muy limitada de vuelos y la IATA pidió reconsiderar las sanciones.

Delcy Rodríguez acusó a Washington de presionar a otros países para aislar a Venezuela, informó EFE. Portugal advirtió que no cederá ante amenazas por la suspensión de TAP y España expresó su deseo de que Iberia retome operaciones cuando existan condiciones de seguridad.

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Con información de EFE