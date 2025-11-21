El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que conversará pronto con el mandatario venezolano Nicolás Maduro. La Casa Blanca mantiene un despliegue militar en el Caribe mientras sube la tensión regional, asegura CNN.

La Administración de Trump tiene presencia militar activa den el Caribe

Trump afirmó que su administración mantiene una presencia militar activa en el Caribe. Dijo que la comunicación con Maduro ocurrirá “en un futuro no muy lejano”, de acuerdo con declaraciones citadas por CNN. No reveló detalles de su mensaje, pero anticipó que Estados Unidos estará “muy involucrado” en los acontecimientos de la región.

La respuesta del mandatario venezolano llegó desde la televisión estatal. Maduro afirmó que está dispuesto a conversar “cara a cara” con quien desee dialogar con Venezuela. Sostuvo que la diplomacia debe guiar las relaciones bilaterales y que el diálogo es el único camino para la paz.

Aseguró que su país busca puntos de coincidencia en temas de interés mutuo y que la estabilidad regional depende de un acuerdo político. CNN destacó que el gobernante venezolano insistió en que la negociación no tiene alternativa.

El ambiente político y militar cambió en las últimas semanas. Washington intensificó operaciones contra embarcaciones acusadas de tráfico de drogas en el Caribe y en el Pacífico.

Estas operaciones dejaron un saldo de botes hundidos y víctimas mortales, mientras Estados Unidos desplegó buques de guerra y miles de soldados bajo la operación “Lanza del Sur”.

El Pentágono sostuvo que estas acciones buscan frenar redes criminales en la región, pero analistas advierten que incrementan la presión sobre Caracas en un momento de tensión diplomática.

Designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera

Además, este 24 de noviembre de 2025, entra en vigencia la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera. Aunque esta medida no habilita acciones militares directas, sí facilita sanciones financieras y diplomáticas.

Especialistas señalan que la administración de Trump ha usado esta figura como soporte jurídico para operaciones recientes en aguas internacionales.

