Maduro ‘podría ir a Rusia’, afirma Mullin tras conversación de Trump

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

El senador estadounidense Markwayne Mullin afirmó que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump le dio a “Nicolás Maduro la oportunidad de irse”, tras referirse a la conversación telefónica que ambos sostuvieron recientemente, en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

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Mullin se refirió a los escenarios diplomáticos entre Maduro y Trump

Mullin, legislador republicano por Oklahoma e integrante del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, explicó a la cadena CNN que la conversación entre ambos mandatarios abrió escenarios diplomáticos que, a su juicio, buscan facilitar una salida negociada.

El senador afirmó que la Administración estadounidense transmitió alternativas “claras” y reiteró que una de ellas fue que Maduro “podía irse a Rusia o a otro país”. Según EFE, esta postura refleja un giro en el tono de Washington, que en los últimos días ha endurecido su discurso hacia Caracas.

La entrevista de Mullin coincidió con las declaraciones de Trump, quien confirmó el domingo que habló por teléfono con Maduro, aunque evitó ofrecer mayores detalles.

“Sí… No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, dijo a los periodistas durante su vuelo de regreso a Washington desde Florida. Paralelamente, el Gobierno estadounidense declaró que “el espacio aéreo venezolano debería considerarse cerrado”, lo que provocó cancelaciones de vuelos, suspensión de licencias aeronáuticas y una nueva ronda de denuncias del Ejecutivo venezolano, que acusó a Estados Unidos de “amedrentamiento”.

Amplio despliegue militar en el Caribe

Washington mantiene un amplio despliegue militar en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, con el argumento de combatir el narcotráfico y las operaciones del denominado Cartel de los Soles.

Las autoridades estadounidenses asocian a Maduro y a altos funcionarios de su Gobierno con presuntos delitos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas, según documentos de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

“El propio pueblo venezolano dijo que quiere un nuevo liderazgo y desea recuperar la prosperidad que alguna vez tuvo el país”, afirmó Mullin, quien insistió en que Maduro “ha arruinado absolutamente Venezuela”, en declaraciones reproducidas por EFE.

Enlace externo: Nicolás Maduro

Con información de EFE