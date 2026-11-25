Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

Los testimonios de quienes estuvieron retenidos durante más de 15 horas en el almacén Éxito de Contadora, en Cartagena, revelan detalles sobre el comportamiento de los hombres armados. Héctor Puello, panadero del establecimiento, aseguró que los captores ataron a varias personas y golpearon a algunos rehenes.

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Según contó a El Tiempo de Bogotá, los hombres sacaron botellas de licor de una bodega y obligaron a un trabajador a llevárselas. También ofrecieron bebidas a algunos retenidos y pusieron música.

Agresiones y licor durante el cautiverio

Puello afirmó que uno de los integrantes, a quien describió con acento paisa, lo golpeó y agredió a otros compañeros. Sus cambios de comportamiento aumentaban el temor de los retenidos.

El trabajador relató que los captores vestían de negro, pero se cambiaron de ropa antes del operativo. Les dijeron que todo terminaría a las 03:00 de la madrugada. Poco antes, uno salió con prendas distintas. Los rehenes no imaginaron que era un captor que intentaba confundirse entre las víctimas, según publicó El Tiempo.

El operativo permitió liberar a los rehenes

La emergencia comenzó el martes 24 de noviembre. Los hombres habrían intentado asaltar un vehículo transportador de valores. Tras la reacción de las autoridades, ingresaron al almacén y retuvieron a trabajadores y clientes. Cerca de 30 personas quedaron involucradas.

La Policía, la Armada y unidades especializadas participaron en el dispositivo. 10 personas salieron antes de la intervención, durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre. El alcalde Dumek Turbay informó que todos los rehenes recuperaron su libertad.

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Investigan fuga de integrantes del grupo

El balance oficial reportó un presunto delincuente muerto y otro capturado. Las autoridades investigan si tres integrantes escaparon al mezclarse entre las personas liberadas. Según El Tiempo de Bogotá, se verificó la identidad de trabajadores, clientes y visitantes.

Los testimonios serán parte de la investigación para determinar cuántas personas participaron en el intento de asalto al supermercado.

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