Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

Un camión tipo chiva causó daños en la red eléctrica de Quito la noche del jueves 26 de noviembre de 2026 y ocasionó los cortes de luz. La unidad tuvo un incidente en la intersección de las avenidas 12 de Octubre y Cordero. La chiva desprendió parte del tendido y hubo un cortocircuito que interrumpió el suministro eléctrico en varios sectores de la capital.

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La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) explicó que la emergencia afectó principalmente a La Floresta, La Vicentina y sus alrededores. La entidad informó sobre el origen de la falla después de que moradores y comerciantes expresaran su preocupación en redes sociales por los cortes de energía registrados durante la tarde y noche en distintos puntos del centro norte de la ciudad.

Una chiva causó daños en la red eléctrica de Quito

El incidente ocurrió cuando el camión tipo chiva se enganchó con cables de telecomunicaciones que atravesaban la avenida 12 de Octubre y Cordero. El movimiento de la unidad desprendió el tendido y ocasionó un cortocircuito en la red eléctrica.

La falla obligó a suspender el suministro en las zonas cercanas al lugar del incidente. Entre los sectores afectados estuvieron La Floresta y La Vicentina, además de áreas aledañas.

Lee: Cortes de luz en el centro y norte de Quito

La explicación de la EEQ permitió conocer el motivo de las interrupciones eléctricas que se reportaron durante varias horas en el centro norte de Quito. Antes del pronunciamiento de la entidad, ciudadanos utilizaron las redes sociales para alertar sobre la falta de energía en diferentes puntos de la capital.

Los reportes también llegaron desde otros sectores. En La Floresta, moradores y comerciantes señalaron interrupciones del servicio en zonas residenciales y comerciales a lo largo de la jornada.

En La Mariscal y La Foch, usuarios ubicados en las inmediaciones de las calles Reina Victoria y Orellana, donde funcionan bares y restaurantes, informaron que permanecieron cerca de una hora sin electricidad.

También hubo alertas por la falta de suministro en la avenida Colón y la avenida 6 de Diciembre, así como en sus alrededores.

Cuadrillas de la Empresa Eléctrica trabajaron para recuperar el servicio

Tras identificar el origen de la emergencia, la Empresa Eléctrica Quito desplegó equipos operativos para ejecutar los trabajos correctivos en la red afectada. Las cuadrillas técnicas realizaron las labores necesarias para reponer el suministro eléctrico en los sectores que quedaron sin servicio.

La entidad informó que sus equipos trabajaron en la recuperación de la electricidad para los usuarios afectados por el cortocircuito. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que tome precauciones mientras se desarrollaban las intervenciones en la vía pública.

La advertencia busca evitar riesgos para las personas que circulan por las zonas donde ocurrió el incidente y donde los equipos técnicos ejecutaron las reparaciones.

Los cortes de energía generaron reclamos durante la tarde y noche del jueves, especialmente entre quienes reportaron interrupciones en sectores residenciales, comerciales y de actividad nocturna del centro norte de Quito.

La EEQ difundió su explicación sobre el incidente y las acciones que emprendió para solucionar la falla. Sin embargo, la información proporcionada no detalló el tiempo exacto que tomó la recuperación del suministro en cada uno de los puntos donde los ciudadanos reportaron interrupciones.

La empresa reiteró su pedido de precaución a los habitantes y conductores que transitan por los sectores intervenidos.

🚨 Informamos que en la Av. 12 de Octubre y Cordero un camión tipo chiva se enredó con cables de telecomunicaciones, lo que provocó desprendimiento de estos y ocasionó un cortocircuito en la red eléctrica dejando sin servicio a los sectores de La Floresta, La Vicentina y sus alrededores. ⚡ Nuestros equipos operativos realizaron los trabajos correctivos necesarios para restablecer el servicio eléctrico en los sectores afectados. Hacemos un llamado a la ciudadanía, a tomar precauciones. — Empresa Eléctrica Quito (@ElectricaQuito) November 27, 2026

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