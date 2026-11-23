Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

Habitantes de varios sectores de Quito reportaron interrupciones del servicio eléctrico la noche de este lunes 23 de noviembre de 2026. Los avisos ciudadanos mencionan zonas del norte y sur de la capital, entre ellas La Carolina, Granda Centeno, Monteserrín, Granados, Quito Tennis, Nueva Aurora y Santa Anita.

Los primeros reportes disponibles ubicaron las interrupciones alrededor de las 20:35. Usuarios de redes sociales expresaron su malestar por la falta de electricidad y solicitaron explicaciones a la Empresa Eléctrica Quito

Hasta el momento, la información proporcionada no incluye un pronunciamiento oficial de la empresa sobre las causas de los cortes ni sobre el tiempo previsto para la restitución del servicio.

Noticias sobre cortes de luz

Sectores del norte de Quito reportan cortes de luz

La interrupción del servicio afectó a varios puntos del norte de la ciudad, según los mensajes de usuarios en redes sociales.

Ciudadanos reportaron que los sectores Granda Centeno, Monteserrín, Granados, Quito Tenis, El Pinar, El Bosque, La Prensa, La Y, Batán, Gaspar de Villarroel permanecían sin electricidad alrededor de las 20:35. Sus publicaciones también mencionan al sector Quito Tennis.

Otro usuario alertó sobre la falta de luz en La Carolina y dirigió su reclamo a la Empresa Eléctrica Quito. También se informó sobre un corte en parte del norte de la capital y se cuestionó la falta de explicaciones sobre lo ocurrido.

Los mensajes reflejan reportes ciudadanos desde distintos puntos de esta zona de Quito.

Más al norte, desde el sector de El Condado hasta Pusuquí se reportaron cortes de luz, pero reconexiones en poco tiempo.

La interrupción también llegó al sur de la capital

Los reportes no se limitaron al norte de Quito. Usuarios de Nueva Aurora y Santa Anita, en el sur de la ciudad, también alertaron sobre la falta de electricidad.

Una publicación señaló que el sector Nueva Aurora permanecía sin luz desde aproximadamente 10 minutos antes de su mensaje. En otro reporte, Santiago Arellano indicó que en Santa Anita el corte comenzó unos 20 minutos antes de su publicación. También en Guajaló la luz se interrumpió pero moradores señalaron reconexión en poco tiempo.

Estos avisos ampliaron el alcance geográfico de las quejas ciudadanas, con reportes desde sectores distantes entre sí. La información compartida no permite establecer si todas las interrupciones responden a una misma causa o si corresponden a eventos independientes.

Empresa Eléctrica Quito no consta entre los pronunciamientos disponibles

Los usuarios mencionaron directamente a la Empresa Eléctrica Quito y solicitaron información sobre las interrupciones. Algunos mensajes cuestionaron que los cortes ocurrieran sin una explicación pública en ese momento.

Los reportes ciudadanos identifican los sectores afectados, pero no detallan el origen de la falla, el número de abonados sin electricidad ni el alcance total de la interrupción. Tampoco incluyen una hora oficial para el restablecimiento del servicio.

La situación reportada durante la noche del lunes mantiene como principales puntos de referencia las zonas de La Carolina, Granda Centeno, Monteserrín, Granados y Quito Tennis, en el norte; y Nueva Aurora y Santa Anita, en el sur de Quito.

Preguntas frecuentes del corte de luz

❓ ¿Qué ocurrió en Quito la noche del lunes 23 de noviembre de 2026?

Habitantes de varios sectores del norte y sur de Quito reportaron cortes de energía eléctrica durante la noche del lunes 23 de noviembre.

Contexto: Los primeros avisos ciudadanos ubicaron las interrupciones alrededor de las 20:35. Los usuarios compartieron sus reportes en redes sociales y solicitaron explicaciones a la Empresa Eléctrica Quito.

❓ ¿Qué sectores del norte de Quito reportaron cortes de luz?

Los reportes mencionaron La Carolina, Granda Centeno, Monteserrín, Granados y Quito Tennis.

Contexto: Andrea Orbe Saltos alertó sobre la falta de electricidad en Granda Centeno, Monteserrín y Granados alrededor de las 20:35. Otro usuario informó sobre un corte en La Carolina.

❓ ¿Qué sectores del sur de Quito se quedaron sin electricidad?

Los sectores Nueva Aurora y Santa Anita, en el sur de Quito, también registraron interrupciones del servicio eléctrico.

Contexto: Un usuario reportó el corte en Nueva Aurora unos 10 minutos antes de su publicación. Santiago Arellano informó que Santa Anita permanecía sin luz desde aproximadamente 20 minutos antes de su mensaje.

❓ ¿A qué hora comenzaron los cortes de luz reportados en Quito?

Los primeros reportes disponibles ubicaron las interrupciones alrededor de las 20:35 del lunes 23 de noviembre.

Contexto: Los tiempos mencionados por los usuarios variaron según el sector. Algunas publicaciones señalaron cortes de unos 10 minutos y otras de aproximadamente 20 minutos antes de sus respectivos avisos.

❓ ¿Qué empresa recibió los reclamos ciudadanos por los cortes de luz en Quito?

Los usuarios dirigieron sus reclamos a la Empresa Eléctrica Quito, identificada en redes sociales como @ElectricaQuito.

Contexto: Los mensajes solicitaron información sobre las interrupciones y cuestionaron la falta de explicaciones públicas sobre lo ocurrido.

❓ ¿Qué informó la gente sobre la interrupción eléctrica en Quito?

Se reportó que parte del norte de Quito permanecía sin electricidad y cuestionó la falta de explicaciones.

Contexto: Su publicación mencionó directamente a la Empresa Eléctrica Quito y se sumó a otros avisos ciudadanos sobre cortes en distintos sectores de la capital.

❓ ¿Los cortes de luz afectaron únicamente al norte de Quito?

No. Los usuarios también reportaron interrupciones en Nueva Aurora y Santa Anita, sectores del sur de la capital.

Contexto: Los avisos ciudadanos identificaron afectaciones en zonas de distintas partes de Quito, aunque la información disponible no permite establecer si todos los cortes tuvieron una misma causa.

❓ ¿Cuál fue la causa de los cortes de luz en Quito el 23 de noviembre?

Respuesta precisa: La información disponible no identifica la causa de las interrupciones eléctricas reportadas en Quito.

Contexto: Los mensajes ciudadanos describieron los sectores sin servicio y los tiempos aproximados de los cortes. No incluyeron detalles técnicos sobre fallas, daños o trabajos en la red eléctrica.

❓ ¿La Empresa Eléctrica Quito informó cuándo se restablecería el servicio?

La información proporcionada no incluye un pronunciamiento oficial sobre el restablecimiento del servicio eléctrico ni una hora estimada para su retorno.

Contexto: Los reportes ciudadanos solicitaron explicaciones a la empresa, pero no detallaron el número de usuarios afectados ni el alcance total de las interrupciones.

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