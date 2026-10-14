Cortes de luz en el centro y norte de Quito

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Los cortes de luz en Quito generan preocupación entre los habitantes de varios sectores de la capital de Ecuador. Desde la noche del miércoles 14 de octubre de 2026, usuarios alertaron en la red social X sobre interrupciones del servicio eléctrico en barrios del norte y centro.

Según reportaron ciudadanos en redes sociales, en el centro y norte de Quito se registran sectores sin energía eléctrica en sitios como Santa Prisca, San Juan, Miraflores, La Kennedy y La Luz y no se notificó a los barrios sobre el hecho.

Cortes de luz también afectan a los semáforos de Quito

La falta de energía eléctrica también provocó inconvenientes en la movilidad. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó sobre semáforos fuera de servicio en varios cruces de Quito y desplegó agentes para organizar la circulación de vehículos y peatones durante la tarde y noche del miércoles.

La Empresa Eléctrica dispuso la desconexión y luego retiró el comunicado

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) ratificó inicialmente una desconexión temporal obligatoria de la demanda eléctrica para determinados consumidores industriales de alto y medio voltaje hasta las 24:00 del martes 20 de octubre de 2026. La disposición regía entre las 00:00 del miércoles 14 de octubre y exigía que las empresas involucradas reduzcan a cero su demanda de la red de distribución durante todo el periodo establecido, dijo en un comunicado publicado en su cuenta de X. Sin embargo, el posteo fue eliminado minutos más tarde.

En el comunicado fechado el 14 de octubre, la EEQ explicó que la medida respondía a las condiciones hidrológicas desfavorables que afectan a las principales centrales hidroeléctricas de Ecuador y a las restricciones temporales de combustible para determinadas unidades de generación térmica. Según la empresa, estas circunstancias presionan al Sistema Nacional Interconectado y obligan a adoptar medidas extraordinarias para preservar las reservas energéticas.

La disposición se dirigía a determinados consumidores industriales de alto y medio voltaje que recibieron notificaciones de la EEQ. Estas empresas debían mantener desconectadas de la red de distribución las cargas eléctricas de sus instalaciones y garantizar una demanda de cero megavatios durante el periodo establecido.

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