Producción cacaotera, en riesgo por cortes de luz

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador (Anecacao) alertó sobre las suspensiones imprevistas del servicio eléctrico y sus efectos en la producción de semielaborados, chocolates y el acopio rural del grano.

En un comunicado difundido el miércoles 14 de octubre de 2026, el gremio expresó su preocupación por la falta de notificaciones formales y cronogramas anticipados por parte de las empresas distribuidoras de energía. Según Anecacao, esta situación complica la planificación de las operaciones y pone en riesgo los tiempos de entrega y el cumplimiento de los compromisos comerciales en el exterior.

Cortes de luz afectan la producción de cacao y chocolate

Los reportes de los asociados de Anecacao en distintas zonas cacaoteras del país registran ajustes y pausas temporales en la producción de semielaborados y chocolates. Las interrupciones eléctricas también afectan las labores de recepción, secado y trazabilidad del cacao durante la etapa de acopio rural.

El gremio advirtió que los generadores eléctricos propios no cuentan con capacidad suficiente para mantener en funcionamiento todas las plantas. Por ello, las empresas limitan su uso a tareas administrativas y sistemas de facturación electrónica.

Esta situación representa un desafío para una cadena productiva que aporta a la economía ecuatoriana y genera empleo en distintas etapas, desde la recepción del grano hasta su transformación y exportación.

Variaciones eléctricas elevan los costos operativos

Anecacao también alertó sobre los inconvenientes técnicos que provocan las variaciones del flujo eléctrico y los cortes no programados. Estas condiciones afectan la maquinaria industrial y los transformadores, lo que incrementa los costos de mantenimiento y dificulta la continuidad de las labores diarias.

La falta de información anticipada sobre las interrupciones impide que las empresas organicen turnos y ajusten sus procesos con suficiente previsión. Además, las pausas en la producción pueden alterar los tiempos de entrega y comprometer los acuerdos comerciales con compradores internacionales.

Anecacao pide coordinación al Gobierno y al sector eléctrico

Ante este escenario, la asociación solicitó a las autoridades del sector eléctrico y al Gobierno Nacional que establezcan canales de comunicación directa y difundan cronogramas oportunos de cortes de energía.

El objetivo consiste en permitir que las empresas coordinen sus turnos, protejan la calidad de sus productos y mantengan la continuidad de sus operaciones.

Anecacao expresó su disposición a trabajar con el Ejecutivo para buscar medidas que protejan la competitividad del cacao ecuatoriano. El gremio considera que una mayor previsibilidad en el suministro eléctrico resulta fundamental para reducir las afectaciones a la agroindustria y sostener los compromisos de exportación.

La evolución de la crisis energética representa un factor relevante para el sector cacaotero, que necesita estabilidad operativa para mantener sus procesos productivos y responder a la demanda de los mercados internacionales.

Sector camaronero también en riesgo

Las empresas y productores acuícolas enfrentan un escenario crítico que compromete la supervivencia de larvas, la conservación del producto procesado y la estabilidad de las exportaciones debido a los prolongados cortes de luz en Ecuador. Las interrupciones del suministro eléctrico pasaron en pocas semanas de 24 a 48 y luego a 72 horas acumuladas, sumándose ahora una notificación oficial de corte continuo para clientes de media tensión desde este 14 de octubre de 2026 hasta las 06:00 del 21 de octubre, lo que deja a las industrias sin autogeneración ante una paralización total de actividades por siete días seguidos, según informó la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA).

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