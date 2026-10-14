Camaroneros advierten pérdidas por cortes de luz en Ecuador de una semana

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Las empresas y productores acuícolas enfrentan un escenario crítico que compromete la supervivencia de larvas, la conservación del producto procesado y la estabilidad de las exportaciones debido a los prolongados cortes de luz en Ecuador. Las interrupciones del suministro eléctrico pasaron en pocas semanas de 24 a 48 y luego a 72 horas acumuladas, sumándose ahora una notificación oficial de corte continuo para clientes de media tensión desde este 14 de octubre de 2026 hasta las 06:00 del 21 de octubre, lo que deja a las industrias sin autogeneración ante una paralización total de actividades por siete días seguidos, según informó la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA)..

Riesgo de mortandad biológica por cortes de luz en Ecuador

La actividad acuícola demanda abastecimiento energético ininterrumpido durante las 24 horas del día y los siete días de la semana, al trabajar directamente con organismos vivos en piscinas y laboratorios. La falta de fluido eléctrico perjudica el bombeo de agua, la oxigenación artificial, la fabricación de balanceado y la cadena de frío indispensable para los envíos internacionales.

Sobre esta situación operativa, José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, remarcó las consecuencias directas de la falta de energía:

“El bombeo y la aireación no pueden suspenderse y recuperarse trabajando otro día. Una interrupción que supere la capacidad de respaldo puede destruir en horas el esfuerzo de meses”.

A través de su cuenta oficial en la red social X (@jcamposanoc), el titular del gremio enfatizó la magnitud del problema: “Cortes cada vez más prolongados, mayores costos y dificultades para sostener la producción: la crisis energética compromete toda la cadena camaronera, el empleo y nuestras exportaciones. El país necesita transparencia sobre su gravedad y soluciones con plazos claros“.

Cortes cada vez más prolongados, mayores costos y dificultades para sostener la producción: la crisis energética compromete toda la cadena camaronera, el empleo y nuestras exportaciones. El país necesita transparencia sobre su gravedad y soluciones con plazos claros. — José Antonio Camposano C. (@jcamposanoc) October 14, 2026

Dificultades con el diésel y encarecimiento de la autogeneración

El impacto se extiende hacia pequeños productores que carecen de infraestructura propia para autogenerar electricidad. Las empresas que disponen de generadores afrontan altos costos operativos con combustibles más caros que en períodos previos, sumado a un aumento tarifario anunciado y a problemas puntuales para acceder a cupos suficientes y oportunos de diésel.

A esto se agregan demoras de hasta cuatro horas en la reconexión frente a los horarios fijados por las autoridades, lo que agrava la incertidumbre e impide administrar adecuadamente las reservas de combustible.

Alza de costos en insumos y servicios de la cadena productiva

Los representantes de la Cámara aseguran que, la profundización de los cortes de luz en Ecuador impacta también de forma directa sobre los proveedores de insumos esenciales para el sector camaronero. La falta de energía encarece la elaboración y despacho de hielo, empaques, lubricantes, repuestos y labores de mantenimiento, además de trastocar la programación de cosechas, transporte terrestre y embarques portuarios.

La acumulación de estos sobrecostos eleva el gasto final de producción y procesamiento en plantas, restando competitividad comercial al camarón ecuatoriano frente a otros competidores internacionales.

Amenaza comercial en despachos para la temporada navideña

Un desfase en el cumplimiento de los contratos de exportación significaría el riesgo de que compradores internacionales busquen nuevos proveedores en el mercado global, especialmente de cara a la alta demanda por las festividades de Navidad y fin de año. La pérdida de clientes y la confianza en los envíos tomaría mucho más tiempo en recuperarse que la reposición física del servicio eléctrico.

Frente a este escenario, los representantes productivos insistieron en que las autoridades transparenten la disponibilidad real de energía, el alcance de las medidas y los mecanismos para recuperar el suministro. Asimismo, demandaron una coordinación efectiva con las distribuidoras, el abastecimiento oportuno de combustible y agilidad en los trámites para incorporar generación privada al sistema.

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