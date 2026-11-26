Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

Nuevos cortes de luz en Quito se registraron durante la tarde y noche de este jueves 26 de noviembre de 2026 en decenas de barrios del centro-norte, sur y parroquias rurales de la capital, en medio de lluvias en varios sectores y con semáforos fuera de servicio en intersecciones viales. Las interrupciones ocurren tres días después de un apagón registrado en varias ciudades de Ecuador y mientras el embalse de Mazar, clave para la generación eléctrica nacional, descendió hasta los 2 116,82 metros sobre el nivel del mar (msnm) a las 21:00, es decir, a 1,82 metros por encima de su nivel mínimo seguro de operación (2 115 msnm).

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Qué barrios reportan cortes de luz en Quito este jueves 26 de noviembre

De acuerdo con reportes ciudadanos en redes sociales y el mensaje automatizado de la línea de atención 136 de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), las interrupciones y daños masivos del servicio durante los cortes de luz en Quito abarcan las siguientes zonas:

Centro-norte y norte: Mena del Hierro, La Mariscal (incluidas las calles Reina Victoria y Pinta), sector de La Foch, La Floresta, La Paz, La Vicentina, Guápulo y el eje de las avenidas Colón, Orellana, Patria y 6 de Diciembre.

Mena del Hierro, La Mariscal (incluidas las calles Reina Victoria y Pinta), sector de La Foch, La Floresta, La Paz, La Vicentina, Guápulo y el eje de las avenidas Colón, Orellana, Patria y 6 de Diciembre. Sur de la capital: San José de Cutuglagua, Turubamba, Guamaní, Chillogallo, La Ecuatoriana y los alrededores de la Terminal Terrestre Quitumbe.

San José de Cutuglagua, Turubamba, Guamaní, Chillogallo, La Ecuatoriana y los alrededores de la Terminal Terrestre Quitumbe. Parroquias rurales y valles: Checa (La Tola), Yaruquí (San Andrés), Tumbaco (Playa Chica) y el sector Las Palmas en Puembo, donde moradores reportaron hasta 24 horas sin suministro de energía eléctrica.

En la línea telefónica 136, una grabación automatizada informó que existen daños masivos en esos sectores y que el suministro se normalizará en el transcurso de la noche, mientras que en su cuenta de X la empresa eléctrica no emitió comunicados ni mostró respuestas públicas a los reclamos ciudadanos.

En el caso del corte registrado en los sectores de La Floresta, La Vicentina y sus alrededores, la Empresa Eléctrica Quito, comunicó a las 21:47, en sus cuentas oficiales que la suspensión del servicio se debió a que un vehículo tipo chiva produjo un corto circuito al enredarse con los cables.

🚨 Informamos que en la Av. 12 de Octubre y Cordero un camión tipo chiva se enredó con cables de telecomunicaciones, lo que provocó desprendimiento de estos y ocasionó un cortocircuito en la red eléctrica dejando sin servicio a los sectores de La Floresta, La Vicentina y sus… pic.twitter.com/aUxYblZFcy — Empresa Eléctrica Quito (@ElectricaQuito) November 27, 2026

Qué semáforos quedaron apagados por la falta de energía eléctrica

A las 21:00 de este jueves 26 de noviembre, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) alertó sobre la suspensión de semáforos debido a los cortes de luz en Quito y desplegó agentes civiles para gestionar la circulación vehicular en los siguientes puntos:

Avenida Orellana y avenida Colón , entre Amazonas y 6 de Diciembre.

y avenida , entre Amazonas y 6 de Diciembre. Avenida 6 de Diciembre , entre Foch y Carrión.

, entre Foch y Carrión. Intersección de las avenidas Colón y Juan León Mera .

. Alrededores de la Terminal Terrestre Quitumbe, en el sur de la ciudad.

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Cómo evolucionó la cota del embalse de Mazar este 26 de noviembre

Los cortes de luz en Quito de este jueves coinciden con el descenso registrado en el embalse de Mazar, cuyo nivel mínimo seguro de operación es de 2 115 msnm (con un mínimo histórico/técnico de 2 098 msnm y máximo de 2 153 msnm). Según el monitoreo de este jueves 26 de noviembre de 2026:

Ascenso matutino: a las 01:00 la cota inició en 2 117,27 msnm y subió de forma sostenida hasta alcanzar un pico máximo de 2 117,49 msnm a las 10:00.

a las 01:00 la cota inició en 2 117,27 msnm y subió de forma sostenida hasta alcanzar un pico máximo de 2 117,49 msnm a las 10:00. Descenso vespertino y nocturno: a partir de las 11:00 (2 117,45 msnm) comenzó a bajar de forma continua durante toda la tarde y noche, ubicándose en 2 117,02 msnm a las 17:00, en 2 116,80 msnm a las 20:00 y cerrando en 2 116,82 msnm a las 21:00.

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Estas interrupciones en la capital también se suman a los cortes de luz reportados la tarde del martes 24 de noviembre en el centro de Tumbaco, González Suárez, La Carolina, Los Granados y Carcelén, jornada que estuvo acompañada de lluvias, tormenta eléctrica y granizo.

Cortes de luz en Quito dejan sin servicio a decenas de barrios; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué barrios tienen cortes de luz en Quito este jueves 26 de noviembre de 2026? Los cortes afectan sectores del centro-norte como La Mariscal, La Floresta, La Foch, La Paz, Mena del Hierro, La Vicentina y Guápulo; del sur como Chillogallo, Guamaní, Turubamba, Cutuglagua y La Ecuatoriana; y parroquias como Puembo, Tumbaco, Checa y Yaruquí.

De acuerdo con el primer párrafo y el apartado Qué sectores reportan cortes de luz en Quito este jueves 26 de noviembre, estos sectores fueron reportados tanto por ciudadanos en redes sociales como por el mensaje automatizado de daños masivos de la línea 136 de la Empresa Eléctrica Quito. ❓ ¿En qué nivel se encuentra la cota del embalse de Mazar este 26 de noviembre? A las 21:00 de este jueves 26 de noviembre de 2026, la cota de Mazar se ubicó en 2 116,82 msnm, es decir, a 1,82 metros por encima de su nivel mínimo seguro de operación de 2 115 msnm.

Según se detalla en Cómo evolucionó la cota del embalse de Mazar este 26 de noviembre, el embalse alcanzó un pico de 2 117,49 msnm a las 10:00 y luego descendió de manera continua durante la tarde y noche hasta tocar los 2 116,80 msnm a las 20:00 y 2 116,82 msnm a las 21:00. ❓ ¿Qué semáforos están apagados en Quito por la falta de energía eléctrica? La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó semáforos apagados en la av. Orellana y av. Colón (entre Amazonas y 6 de Diciembre), av. 6 de Diciembre (entre Foch y Carrión), Colón y Juan León Mera, y en la Terminal Terrestre Quitumbe.

Conforme consta en Qué semáforos quedaron apagados por la falta de energía eléctrica, la institución informó a las 21:00 sobre el despliegue de agentes de tránsito en esos cuatro puntos para controlar la circulación vehicular y pidió conducir con precaución. ❓ ¿Qué informó la Empresa Eléctrica Quito sobre los cortes de energía de este 26 de noviembre? A través de un mensaje automatizado en su línea telefónica 136, la empresa indicó que existen daños masivos en varios sectores del norte, sur y valles, y que el servicio se normalizará en el transcurso de la noche.

Como se indica en Qué sectores reportan cortes de luz en Quito este jueves 26 de noviembre, mientras la línea 136 detallaba los barrios con daños masivos, en su cuenta oficial de X la entidad no publicó comunicados ni mostró respuestas a los reclamos de los usuarios. ❓ ¿Qué otros cortes de luz se habían registrado en Quito en días previos? La tarde del martes 24 de noviembre se reportaron cortes de luz en el centro de Tumbaco, González Suárez, La Carolina, Los Granados y Carcelén, en medio de lluvias, tormenta eléctrica y granizo.

Bajo la sección Cómo evolucionó la cota del embalse de Mazar este 26 de noviembre, se precisa que las interrupciones de este jueves ocurren tres días después de un apagón registrado en varias ciudades del país y tras los cortes del martes 24 de noviembre en la capital.

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