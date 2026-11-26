Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

Una fuerte tormenta eléctrica en Quito acompañada de intensos rayos y truenos se registró la tarde de este jueves 26 de noviembre de 2026 en el centro y sur de la capital. El fenómeno ocurre mientras rige la Advertencia Meteorológica del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), vigente hasta las 22:00 del viernes 27 de noviembre de 2026.

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Qué advierte el Inamhi tras la tormenta eléctrica en Quito y Pichincha

En el contexto de la tormenta eléctrica en Quito reportada en sectores como Guajaló, Solanda y Chillogallo, la Advertencia Meteorológica incluye a Pichincha entre las provincias de la Región Interandina con mayor intensidad de precipitaciones y riesgo de crecidas y desbordamiento de cuerpos de agua en su cordillera occidental.

De manera complementaria, para la noche del jueves 26 de noviembre el boletín detalla el siguiente escenario para la provincia:

Llovizna: en Quito, Mejía y Rumiñahui.

en Quito, Mejía y Rumiñahui. Lluvia normal o moderada: en Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y San Miguel de los Bancos.

En el resto de la Sierra, la alerta señala mayor intensidad en zonas occidentales de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja, mientras el reporte nocturno especifica lluvia fuerte en Cumandá (Chimborazo), La Maná y Pangua (Cotopaxi), y en Celica, Pindal, Puyango y Zapotillo (Loja).

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Qué riesgos y eventos posibles señala el Inamhi

Junto con eventos como la tormenta eléctrica en Quito, el reporte técnico del Inamhi advierte cuatro posibles impactos en las zonas bajo alerta hasta las 22:00 del 27 de noviembre:

Acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles.

en hogares, negocios y caminos susceptibles. Afectación en las condiciones de las vías por agua estancada, caída de árboles y niebla.

por agua estancada, caída de árboles y niebla. Tormentas eléctricas y ráfagas de viento fuerte al generarse tormentas.

y ráfagas de viento fuerte al generarse tormentas. Riesgo de crecidas y desbordamiento de cuerpos de agua en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Los Ríos, Manabí y la cordillera occidental de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Cañar.

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Qué zonas de la Costa, Amazonía y Galápagos están bajo alerta

De acuerdo con ambos reportes meteorológicos, el comportamiento previsto para las demás regiones es el siguiente:

Región Litoral: lluvias fuertes en la zona interior de Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro. Para esta noche y madrugada se precisan lluvias fuertes en siete cantones de Guayas (durante la madrugada), diez de Los Ríos, once de Manabí y toda la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

lluvias fuertes en la zona interior de Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro. Para esta noche y madrugada se precisan lluvias fuertes en siete cantones de Guayas (durante la madrugada), diez de Los Ríos, once de Manabí y toda la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Región Amazónica: precipitaciones principalmente hacia el noreste de la región y zonas de estribación de cordillera oriental; en la noche y madrugada habrá lluvia normal o moderada en Aguarico (Orellana) y en Cuyabeno, Putumayo y Shushufindi (Sucumbíos), y lloviznas en las demás provincias.

precipitaciones principalmente hacia el noreste de la región y zonas de estribación de cordillera oriental; en la noche y madrugada habrá lluvia normal o moderada en Aguarico (Orellana) y en Cuyabeno, Putumayo y Shushufindi (Sucumbíos), y lloviznas en las demás provincias. Región Insular: eventos entre moderados a fuertes en Galápagos según la alerta general, y lluvia normal o moderada entre las 18:00 y las 06:00.

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Qué factores atmosféricos originan estas lluvias y tormentas en Ecuador

El Inamhi explica que estas lluvias y tormentas se producen por la acumulación de humedad en la atmósfera, el choque de corrientes de viento, el paso de sistemas de nubosidad sobre la línea ecuatorial y el calentamiento de las aguas del mar asociado al fenómeno de “El Niño”.

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