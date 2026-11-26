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Una fuerte tormenta eléctrica en Quito acompañada de intensos rayos y truenos se registró la tarde de este jueves 26 de noviembre de 2026 en el centro y sur de la capital. El fenómeno ocurre mientras rige la Advertencia Meteorológica del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), vigente hasta las 22:00 del viernes 27 de noviembre de 2026.
En el contexto de la tormenta eléctrica en Quito reportada en sectores como Guajaló, Solanda y Chillogallo, la Advertencia Meteorológica incluye a Pichincha entre las provincias de la Región Interandina con mayor intensidad de precipitaciones y riesgo de crecidas y desbordamiento de cuerpos de agua en su cordillera occidental.
De manera complementaria, para la noche del jueves 26 de noviembre el boletín detalla el siguiente escenario para la provincia:
En el resto de la Sierra, la alerta señala mayor intensidad en zonas occidentales de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja, mientras el reporte nocturno especifica lluvia fuerte en Cumandá (Chimborazo), La Maná y Pangua (Cotopaxi), y en Celica, Pindal, Puyango y Zapotillo (Loja).
Junto con eventos como la tormenta eléctrica en Quito, el reporte técnico del Inamhi advierte cuatro posibles impactos en las zonas bajo alerta hasta las 22:00 del 27 de noviembre:
De acuerdo con ambos reportes meteorológicos, el comportamiento previsto para las demás regiones es el siguiente:
El Inamhi explica que estas lluvias y tormentas se producen por la acumulación de humedad en la atmósfera, el choque de corrientes de viento, el paso de sistemas de nubosidad sobre la línea ecuatorial y el calentamiento de las aguas del mar asociado al fenómeno de “El Niño”.