Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

Estados Unidos enfrenta una jornada de condiciones meteorológicas adversas este jueves 26 de noviembre de 2026, durante la celebración del Día de Acción de Gracias.

Tormentas, inundaciones, fuertes vientos y nevadas afectan distintas regiones del país. Las autoridades han emitido alertas y declarado emergencias en estados como Nueva York y Nueva Jersey, informó EFE.

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El mal tiempo coincide con uno de los períodos de mayor movilidad del año. Millones de estadounidenses viajan para reunirse con sus familias durante este festivo.

Tormentas e inundaciones afectan la costa este de EE.UU.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió sobre una fuerte tormenta costera que provocará vientos intensos, lluvias torrenciales e inundaciones en la costa este hasta el viernes.

El riesgo de precipitaciones excesivas también continuará durante el fin de semana en Nueva Inglaterra. Las zonas urbanas, carreteras, arroyos y sectores bajos figuran entre los lugares más vulnerables.

Nueva York y Nueva Jersey declararon emergencias ante las condiciones climáticas. Además, el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy’s fue pospuesto hasta el sábado por primera vez en sus 100 años de historia.

Nieve y fuertes lluvias amenazan otras regiones

La costa oeste también permanece bajo vigilancia. California y Washington podrían registrar lluvias, nevadas en zonas montañosas, vientos e inundaciones costeras hasta la próxima semana.

El miércoles, un fuerte oleaje destruyó parte del muelle de Pacifica, al sur de San Francisco.

Las alertas de congelamiento abarcan Arizona, Nuevo México y Texas. El NWS también pronosticó tormentas eléctricas y lluvias intensas en esos territorios, según EFE.

En el valle medio del Misisipi y los Apalaches se esperan nevadas de moderadas a intensas.

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Millones de estadounidenses viajarán durante el festivo

Las condiciones meteorológicas preocupan a las autoridades por el elevado movimiento de viajeros. La Administración Federal de Aviación prevé más de 417 000 vuelos durante el período festivo.

Por su parte, la Asociación Americana del Automóvil estima que 81,5 millones de personas viajarán al menos 80 kilómetros desde sus hogares.

La cifra representa una ligera reducción frente al año anterior, cuando se movilizaron 81,6 millones de estadounidenses, detalló EFE.

Con información de EFE

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