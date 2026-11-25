Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

Las fuertes lluvias y las tormentas eléctricas mantienen en alerta a Quito. A las 14:55 de este miércoles 25 de noviembre de 2026, un reporte meteorológico advirtió sobre precipitaciones intensas, actividad eléctrica a menos de 10 kilómetros y posibles calles anegadas en distintos sectores de la capital.

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Ante estas condiciones, el Municipio de Quito mantiene activo un plan de contingencia interinstitucional para atender emergencias, vigilar el estado de las vías y reducir los riesgos para la ciudadanía.

El operativo reúne a varias entidades municipales, entre ellas el Cuerpo de Bomberos, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) y la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS).

Quito registra lluvias intensas y actividad eléctrica

El reporte de las 14:55 alertó sobre una tormenta con importante actividad eléctrica a menos de 10 kilómetros de la ciudad. Además, cinco personas reportaron lluvias fuertes durante la hora anterior.

Las condiciones meteorológicas generan preocupación por posibles acumulaciones de agua en las calles y afectaciones a la movilidad. El Municipio mantiene vigilancia sobre las condiciones del tiempo y el estado de las vías mediante el Centro de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano (COE Metropolitano).

Agua de Quito limpió más de 255 000 sumideros

Como parte del Plan Lluvias, la EPMAPS ejecuta tareas diarias de limpieza y mantenimiento de los sumideros del Distrito Metropolitano.

La empresa informó que, en lo que va de 2026, sus equipos operativos limpiaron más de 255 000 sumideros. Estas intervenciones buscan mantener el funcionamiento del sistema de alcantarillado y reducir el riesgo de inundaciones durante las precipitaciones.

La acumulación de basura y desperdicios en las calles puede obstruir las redes de drenaje y dificultar la evacuación del agua lluvia. Por esta razón, la entidad también señaló la importancia de la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado del sistema.

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COE Metropolitano coordina la respuesta ante emergencias

El plan municipal contempla acciones de prevención, monitoreo y atención de posibles afectaciones por las lluvias. El COE Metropolitano coordina el trabajo de técnicos y brigadas de distintas instituciones.

En el operativo participan la Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos, el Cuerpo de Bomberos, la AMT, la EPMMOP y la EPMAPS. Sus equipos realizan patrullajes, mantenimiento preventivo y vigilancia con instrumentos técnicos.

Las brigadas permanecen distribuidas en distintos puntos de la capital para intervenir ante acumulaciones de agua, desprendimientos de tierra o daños en la infraestructura vial.

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Qué hacer ante las lluvias y tormentas eléctricas en Quito

Las autoridades municipales difundieron medidas de autocuidado para reducir los riesgos durante las precipitaciones. Entre ellas constan evitar el cruce de calles inundadas, corrientes de agua y pasos a desnivel.

En el caso de los conductores, las recomendaciones incluyen buscar zonas elevadas cuando suba el nivel del agua y no intentar encender nuevamente un vehículo si el motor se apaga por una inundación.

Durante las tormentas eléctricas, las autoridades también piden mantenerse alejados de postes, cables y transformadores derribados. En los hogares, sugieren desconectar los artefactos electrónicos.

La ciudadanía puede reportar emergencias, acumulaciones de lodo y deslizamientos a través de la línea única ECU 911.

Lluvias de Quito ponen a prueba la ciudad

❓ ¿Qué ocurrió en Quito durante la tarde del miércoles 25 de noviembre de 2026? Quito registró lluvias fuertes y tormentas eléctricas durante la tarde del miércoles 25 de noviembre de 2026.

A las 14:55, un reporte meteorológico alertó sobre actividad eléctrica a menos de 10 kilómetros de la ciudad y posibles calles anegadas. Cinco personas reportaron lluvias intensas durante la hora anterior. ❓ ¿Qué instituciones participan en el plan de contingencia por lluvias en Quito? El plan reúne al Cuerpo de Bomberos, la AMT, la EPMMOP, la EPMAPS y la Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano (COE Metropolitano) coordina las acciones interinstitucionales para atender posibles emergencias y proteger a la ciudadanía. ❓ ¿Cuántos sumideros limpió Agua de Quito durante 2026? La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) informó que limpió más de 255 000 sumideros en lo que va de 2026.

Estas tareas forman parte del Plan Lluvias y buscan mantener operativo el sistema de alcantarillado del Distrito Metropolitano de Quito. ❓ ¿Cuál es el objetivo del Plan Lluvias de Quito? El Plan Lluvias busca reducir los riesgos de inundaciones y mantener en condiciones adecuadas el sistema de alcantarillado de la capital.

Entre sus acciones constan la limpieza diaria de sumideros, el mantenimiento preventivo de las redes y el monitoreo de posibles afectaciones durante las precipitaciones. ❓ ¿Qué trabajos realizan las brigadas municipales durante la temporada de lluvias? Las brigadas ejecutan labores de mantenimiento, monitoreo técnico y patrullajes para atender posibles emergencias.

Los equipos permanecen distribuidos estratégicamente en distintos puntos de Quito para intervenir ante acumulaciones de agua, desprendimientos de tierra y afectaciones en la red vial urbana. ❓ ¿Qué riesgos generan las lluvias intensas en Quito? Las precipitaciones pueden provocar calles anegadas, acumulación de agua, desprendimientos de tierra y afectaciones a la movilidad.

La actividad eléctrica también constituye un riesgo durante las tormentas. El COE Metropolitano mantiene vigilancia sobre las condiciones meteorológicas y el estado de las vías. ❓ ¿Qué medidas de prevención difundió el Municipio de Quito ante las lluvias? Las autoridades pidieron evitar el cruce de calles inundadas, corrientes de agua y pasos a desnivel.

También recomendaron evitar desplazamientos innecesarios durante las precipitaciones y buscar zonas elevadas si el nivel del agua aumenta mientras una persona conduce. ❓ ¿Qué deben hacer los conductores si el agua sube y el vehículo se apaga? Las autoridades recomiendan no intentar encender nuevamente el motor si el vehículo se apaga por acumulación de agua. La orientación forma parte de las medidas de autocuidado difundidas por el Municipio para reducir riesgos durante las inundaciones y proteger a quienes circulan por las vías de Quito. ❓ ¿Qué precauciones se deben tomar durante las tormentas eléctricas en Quito? Las autoridades piden mantenerse alejados de postes, cables y transformadores derribados, y desconectar los artefactos electrónicos en los hogares.

Estas medidas forman parte de las recomendaciones municipales ante la actividad eléctrica que acompaña a las lluvias intensas. ❓ ¿Dónde pueden reportar los ciudadanos emergencias por lluvias en Quito? Los ciudadanos pueden comunicar emergencias, acumulaciones de lodo y deslizamientos a través de la línea única ECU 911.

El sistema permite canalizar las alertas para que las instituciones competentes coordinen la atención de los incidentes en el Distrito Metropolitano de Quito.

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