Volcán Kilauea inicia actividad eruptiva en Hawái

La cumbre del volcán Kilauea comenzó su actividad eruptiva en Hawai el jueves, 5 de enero de 2023. Así lo alerta Observatorio de Volcanes de Hawai del USGS.

El informe detalla que la actividad comenzó dentro del cráter Halema’uma’u después de las 16:30 del 5 de enero. “Toda la actividad se limita a la región de la cumbre de Kīlauea, dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawai. No hay indicios de actividad que migre fuera de la región de la cumbre”.

Views from the west rim of the crater, looking generally east, at new Kīlauea eruption. Dome fountain is about 10 m (30 ft) high. Much of the east side of the crater has been covered with lava. Best webcam views are from https://t.co/Nre4Hl7X4S.#KilaueaErupts@Volcanoes_NPS pic.twitter.com/v9C9xzTlbe